Notre guide cadeaux techno pour les Fêtes 2022

Pour la période des Fêtes qui se dessine à l’horizon, l’équipe de Pieuvre.ca vous propose une série de cadeaux à saveur technologique, qu’il s’agisse d’appareils électroniques ou de jeux vidéo.

Chaque produit présenté dans cette liste a déjà été évalué par nos journalistes et obtenu d’excellents résultats en termes de qualité, d’originalité et d’efficacité.

Bonne(s) découverte(s)!

Techno

Avec des composantes de très bonne qualité, un « moteur » puissant à l’intérieur, une pile qui permettra d’éviter d’angoisser à l’idée de se brancher le plus vite possible, et toutes les options d’Android 13, le Pixel 7 est un très bon choix si l’on souhaite remplacer un appareil vieux de quelques années.

Le Roku Ultra vient-il dédoubler certaines fonctions d’un téléviseur intelligent standard? Oui. Mais les ajouts et les particularités de cet appareil compensent largement la multiplication des boutons d’accès à Netflix. Et la recharge de la télécommande par USB-C, à partir du Roku lui-même, vient compléter ce qui est une excellente offre technologique.

Force est d’admettre que ce gadget s’avère tout à fait utile, dans un contexte où le temps semble constamment nous manquer. Et qui dit temps, dit argent; pourquoi ne pas en dépenser un peu du second, alors, pour s’assurer une meilleure gestion du premier?

Huawei se positionne très avantageusement dans un marché toujours plus saturé, où il existe parfois un risque de se perdre. Les FreeBuds Pro 2 sont une excellente façon d’entendre du bon son à petit prix.

Les Pixel Buds Pro demeurent de très bons écouteurs sans fil qui servent aussi à accomplir les tâches habituelles – servir de récepteur lors des appels téléphoniques, utiliser l’assistant vocal, etc. Difficile d’en demander davantage sans exiger de miracle.

Il y a bien peu de choses négatives à dire, que ce soit sur l’Orbit Fusion ou l’Expert Mouse. Toute personne souhaitant adopter une nouvelle méthode pour utiliser un ordinateur y trouvera son compte.

Jeux vidéo

PC

Le genre des jeux de survie, avec de la construction et de l’accumulation de ressources à l’avenant, a fait ses preuves depuis belle lurette, et commence même à être un peu surchargé. Heureusement, les gens de chez Obsidian ont trouvé une excellente façon de changer la donne.

Les gens de chez Creative Assembly offrent finalement le mode de jeu Immortal Empires pour la série Total War : Warhammer. Et pour y jouer, il faudra notamment se procurer le troisième titre, le plus intéressant de la trilogie.

Achetez Total War : Warhammer III sur le Humble Store

Quelques quêtes répétitives sont toutefois loin de gâcher l’expérience, qui rappelle pourquoi Spider-Man est un des superhéros les plus populaires, mais aussi l’un de ceux dont les aventures s’adaptent le mieux au jeu vidéo. Acrobatique, puissant et doté d’un sens de la répartie presque digne d’un superpouvoir, l’homme-araignée se donne en spectacle dans toutes les circonstances.

Achetez Spider-Man Remastered sur le Humble Store

Malgré quelques accrocs qui seront, on l’espère, corrigés lors de versions subséquentes, Project Warlock II a tout ce qu’il faut pour être l’un de ces jeux qui feront l’histoire. Plus que solide, frondeur, juste assez violemment sanglant, inspiré et inspirant, le titre passe bien près d’atteindre le statut de chef-d’oeuvre. Qu’en sera-t-il lorsqu’il sera terminé?

Achetez Project Warlock II sur le Humble Store

Tribute Games propose à la fois un hommage au classique des beat’em up, Turtles in Time, mais aussi une version modernisée, remaniée et améliorée de ce style de jeux, avec personnages supplémentaires et chaos multijoueurs en sus.

Distant Worlds 2 est fascinant, intrigant, surprenant. Ce 4X est probablement, malgré toutes ses imperfections, l’un des meilleurs exemples du genre. À découvrir lentement, mais assurément.

Achetez Distant Worlds 2 sur le Humble Store

Pour à peine plus de 3 $, Vampire Survivors est fantastique. L’ambiance est réussie, les visuels sont tout à fait adaptés à l’esprit du titre, et on se prend à vouloir y rejouer, encore et encore, en se disant que cette fois, il faudra penser à s’hydrater, plutôt que rester scotché, tendu et stressé, devant son écran en se demandant si l’on survivra à la prochaine vague d’attaques.

Que retenir de tout cela? D’abord, que le jeu est exigeant, et qu’il faudra y consacrer probablement quelque chose comme 40 heures pour en venir à bout. Ensuite, qu’il s’agit vraisemblablement d’un projet fignolé jusqu’au dernier détail, un véritable travail d’amour.

PlayStation 5

Considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo jamais produit, le God of War de 2018 s’est écoulé à plus de 24 millions d’exemplaires. Il n’était donc pas évident de faire une suite à un tel succès, mais Ragnarök n’est pas seulement à la hauteur de l’opus précédent, il réussit à améliorer sensiblement tous les aspects de l’expérience. Puisqu’il s’agit du meilleur jeu de l’année, on ne peut pas se tromper en l’offrant en cadeau.

Les développeurs chez Naughty Dog ne se sont pas contentés d’ajouter une nouvelle couche de peinture et une résolution s’affichant en 4K à cette expérience exceptionnelle, qui alterne entre des scènes d’action intense et des moments émotionnellement déchirants, ils ont entièrement refait le jeu de A à Z afin de profiter de la puissance de la PS5. Jamais le périple de Joel et Ellie à travers une Amérique dévastée n’aura été aussi beau!

Gran Turismo 7

Avec plus de 400 véhicules différents, 90 pistes et 34 circuits, Gran Turismo 7 offre des heures de conduite grisante et une expérience accessible autant pour les nouveaux venus que les vétérans suivant la série depuis le tout premier titre, paru il y a maintenant un quart de siècle. Tirant profit du « ray tracing » pour ses graphiques et utilisant les fonctions de la manette pour transmettre les cahots de la route, c’est assurément le meilleur jeu de course sur la PS5.

Prenant place dans le Japon de l’ère féodale et relatant l’invasion du pays par les Mongols en 1274, Ghost of Tsushima est facilement le meilleur jeu de samouraïs que l’on puisse trouver sur le marché présentement. S’il comptait déjà parmi les plus beaux titres de la PS4 lors de sa sortie en 2020, le Director’s Cut lancé cette année bonifie encore un peu plus ses graphiques époustouflants en livrant une version optimisée pour la PlayStation 5.

Uncharted : Legacy of Thieves Collection

Réunissant Uncharted 4 : A Thief’s End, le dernier chapitre des aventures de Nathan Drake récompensé par plus de 150 distinctions, ainsi que Uncharted : Lost Legacy dans le même boîtier, la collection Legacy of Thieves, propose des graphiques bonifiés et des rendus à 60 images/seconde. Se détaillant dans les eaux de 30 $, le titre constitue une très bonne valeur, et tiendra les joueurs occupés avec son mélange d’aventure et d’action.

Xbox Series S/X

Forza Horizon 5

Contrairement à la franchise Forza, beaucoup plus proche de la simulation pure et dure, Horizon se concentre surtout sur le simple plaisir de la conduite, en proposant un monde ouvert rempli d’activités. Prenant place au Mexique, ce cinquième volet frôle la perfection, avec ses visuels époustouflants en 4K et ses rendus à 60 images/secondes. Il s’agit définitivement du meilleur jeu de course présentement disponible sur la Xbox.

Manette personnalisée

Au lieu du blanc, du noir, ou des couleurs de base que l’on trouve en magasin, le Design Lab de Xbox permet de personnaliser chaque aspect de la manette avec non seulement une vaste gamme de couleurs et de motifs, mais également une variété de style de boutons, afin que chaque manette soit unique, et reflète bien la personnalité de son utilisateur. On peut même y faire graver un message, ou le nom de la personne à qui elle est destinée.

Abonnement Game Pass

Pour le même prix qu’un seul jeu, vous pouvez en offrir quelques centaines avec un abonnement au service Game Pass. Microsoft a acheté plusieurs studios dans la dernière année, et bon nombre de titres de qualité sont disponibles sur Game Pass dès leur sortie. Légèrement plus chère, la version Ultimate du service offre l’accès au catalogue de EA, ainsi que la possibilité de jouer sur son téléphone ou sa tablette grâce au téléchargement en continu.

Carte mémoire

Avec seulement 1 téraoctet d’espace sur la Series X et 500 gigabytes sur la Series S, le disque dur de la console a tendance à se remplir beaucoup trop rapidement, surtout si on est abonné au service Game Pass. Offrir de la mémoire en cadeau sera donc très apprécié par tous les joueurs. Pour le moment, seule la compagnie Seagate offre des cartes mémoires pour la console. Elles sont très faciles à installer, et se déclinent en format de 512GB, 1TB ou 2TB.

Halo Infinite

Malgré un lancement un peu chaotique l’an dernier, Halo Infinite a enfin atteint son plein potentiel après de nombreuses mises à jour. En plus d’une campagne spectaculaire marquant le retour de Master Chief dans un monde semi-ouvert, le jeu compétitif en ligne, là où la majorité des joueurs passeront leur temps, est maintenant disponible. Il n’y a donc plus aucune raison de se priver de cette expérience d’une grande qualité, ayant fait la réputation de la console