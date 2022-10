Le Roku Ultra, quelque chose comme un très bon appareil?

Il suffisait d’y penser : oui, on peut offrir une image d’une très grande clarté, ou encore l’accès aux grands services de diffusion de vidéo en ligne… Mais a-t-on déjà intégré une prise audio dans une télécommande pour permettre l’écoute privée? Avec cette innovation vieille de plusieurs décennies, Roku propose l’un des meilleurs systèmes de diffusion de contenu sur le marché.

Bien honnêtement, le marché de la diffusion de contenus est plus que saturé : non seulement il est possible de regarder Netflix, Crave, Paramount+ et tous les autres sur tablette, ordinateur ou encore sur téléphone, en plus de la télévision, mais celle-ci est généralement « intelligente », avec un système d’exploitation qui permet de se connecter directement à ces mêmes services, ainsi que d’ajouter des chaînes spécialisées, gratuitement ou à l’aide d’un abonnement.

En fait, cette accessibilité est si répandue que les télécommandes des téléviseurs comptent au moins un bouton intitulé « Netflix », quand celui-ci n’est pas accompagné d’un équivalent pour Disney+, ou encore un autre service similaire.

À travers tout cela, donc, Roku tente de se positionner avec une série de produits qui donnent donc accès à ces services. L’intérêt, ici, consiste à rendre « intelligent » un téléviseur standard, ou encore d’aller chercher certaines spécificités qui manquent ailleurs.

Pour la version ultra, qui avait déjà été lancée sur le marché en 2020, mais qui bénéficie d’une remise à niveau en 2022, les gens de chez Roku ont tenté de séduire les consommateurs en promettant un son cristallin, notamment avec une option Dolby Atmos, et une image en ultra haute définition, soit non seulement du 4K, mais aussi le traitement HDR.

Tout cela est fort bien, mais encore faut-il disposer de contenus de ce niveau de qualité. Et passer à une diffusion de cette qualité sur Netflix, par exemple, fera forcément gonfler la facture.

Autre solution : utiliser ses propres contenus en 4K. Et pour ce faire, Roku offre une installation extrêmement simple et rapide de l’application Plex. Bien entendu, il faut avoir préalablement configuré son propre serveur, avoir classé ses films et vidéos, etc., mais tout cela était déjà accessible, les cinéphiles seront heureux de constater que la version Roku de l’application Plex semble plus rapide et plus stable que celle offerte sur certains téléviseurs intelligents.

Avantage supplémentaire : des médias comme Radio-Canada et Télé-Québec ont conclu des ententes pour offrir gratuitement leur contenu vidéo. Une bonne façon d’accéder à ce qui est diffusé sur les ondes publiques, sur grand écran et en haute définition. Hélas, RDI ne semblait pas se trouver dans la liste des canaux offerts, mais au moins, ICI Télé est accessible, par exemple.

Ironiquement, malgré tout ce flafla technologique, l’aspect le plus intéressant du Roku Ultra est véritablement cette possibilité d’écouter la télévision avec des écouteurs, sans devoir se munir d’un très long câble audio, ou sans combinaison d’adapteurs et de convertisseurs. Bien entendu, la connexion s’effectue par Bluetooth, mais la qualité sonore demeure impressionnante. On ne peut pas dire que ce soit le cas pour les écouteurs fournis avec l’appareil, mais les contenus demeurent écoutables, et il est certainement apprécié que Roku ait pensé ajouter ce petit plus.

Le Roku Ultra vient-il dédoubler certaines fonctions d’un téléviseur intelligent standard? Oui. Mais les ajouts et les particularités de cet appareil compensent largement la multiplication des boutons d’accès à Netflix. Et la recharge de la télécommande par USB-C, à partir du Roku lui-même, vient compléter ce qui est une excellente offre technologique.