Le Zenbook Duo OLED, le retour de l’audace

L’innovation, en informatique, se mesure depuis bien longtemps davantage en termes d’améliorations minimes: un mégapixel de plus ici, un senseur plus efficace là. Mais la compagnie ASUS, avec son nouvel ordinateur portatif Zenbook Duo OLED, fait revivre l’esprit de folle innovation des années 1980 et 1990.

Imaginez: un ordinateur portatif qui comporte deux écrans, le deuxième étant en fait incrusté dans la « base » de l’ordinateur. On y accède en retirant le clavier détachable qui se connecte normalement à l’aide de contacts situés près de là où l’ordinateur se plie.

À l’aide d’un pied inclus à l’arrière de l’appareil, ou en utilisant une pièce spéciale fournie dans la boîte, il est alors possible de travailler avec le clavier et deux écrans installés en mode paysage, l’un par-dessus l’autre. Ou de poser les deux écrans à la verticale, pour disposer de l’équivalent d’une très grande liseuse, ou d’un livre dont les deux parties sont un en fait de superbes écrans tactiles de 14 pouces de diagonale en mesure d’afficher chacun une résolution de 3K.

Ultimement, puisque ces deux écrans sont justement tactiles, on peut utiliser le tout comme une tablette double, à l’aide de ses doigts – la reconnaissance de l’écriture attachée, intégrée dans la version personnalisée de Windows livrée avec l’appareil, est assez efficace –, ou avec un stylet.

Bien entendu, il ne s’agit pas de la première fois qu’un ordinateur portatif est offert avec deux écrans. Mais c’est sans doute la première occasion où cette idée en apparence loufoque, voire sortie de l’imagination d’un enfant passionné de technologie futuriste, semble réellement être utile et très peu encombrante.

Et quel plaisir de voir une innovation technologique qui ne dépend pas d’un logiciel tiers, mais qui semble non seulement simple, mais aussi une façon d’améliorer véritablement la productivité. Oui, il est toujours possible de directement brancher un écran externe, en utilisant le port HDMI disponible. Mais on perd alors la capacité de transport facile de ce qui est encore un ordinateur portatif.

Parlant de connectivité, c’est peut-être là où le bât va blesser: on ne trouve qu’un petit nombre de ports, notamment un seul port USB-A. Si l’on souhaite brancher un certain nombre de périphériques, il faudra s’assurer de le faire en mode Bluetooth, ou encore d’utiliser un concentrateur. Et lorsque vient le temps de connecter le clavier amovible à l’ordinateur, la première manoeuvre peut s’avérer fastidieuse, les instructions pour faire en sorte que l’appareil reconnaisse son propre clavier n’étant pas tout à fait exactes.

D’ailleurs, si l’on souhaite utiliser le clavier pendant une longue période de temps, en mode détaché, on constatera rapidement que cette position n’est pas la plus confortable pour taper, en raison de la grande minceur de l’accessoire. Et n’oublions pas le fait qu’il faudra aussi recharger ledit clavier, en plus de l’ordinateur, à un certain point.

Cela étant dit, tous ces accrocs sont franchement mineurs: le Zenbook Duo OLED d’ASUS est non seulement époustouflant sur le plan des performances, avec un processeur très rapide et 32 gigaoctets de mémoire vive, en plus d’une grande capacité de stockage et d’une autonomie dépassant la dizaine d’heures, mais il suscite un sentiment d’émerveillement en constatant que l’informatique a encore droit à des innovations qui sortent des sentiers battus. Et cela vaut certainement les 2200 $ réclamés pour son achat.