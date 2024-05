Kensington propose toutes les connexions… ou presque

Il faut que l’on parle des noms d’accessoires électroniques. En fait, il faut que l’on parle des noms de produits électroniques en général. iPhone 15 ou Pixel 8, passe encore, mais… SD4880P EQ? On dirait l’appellation d’un droïde particulièrement embêtant, dans Star Wars, mais pourtant, il s’agit de ce qui est sans doute du meilleur concentrateur de ports offert jusqu’à maintenant par l’entreprise Kensington.

Non, l’idée d’un concentrateur de ports n’est pas sexy. Rien d’aussi affolant, certainement, qu’un ordinateur portatif à deux écrans, par exemple. Cela étant dit, si Kensington n’est pas connue pour ses facéties, on ne peut certainement pas lui reprocher de manquer de constance.

Cette fois, la compagnie propose rien de moins que 17 ports et connexions en un. Dix-sept! De quoi certainement compenser cette absurde tendance à réduire le nombre de connexions sur les ordinateurs portatifs eux-mêmes, histoire d’offrir des appareils plus minces et plus légers.

La démarche est légitime, certainement, par rapport aux monstres du début des années 1990, mais si la majorité du travail effectué sur portatif nécessite de s’installer à un endroit fixe pour notamment brancher son ordinateur sur secteur, ou si l’on souhaite brancher tant d’accessoires (ou des écrans supplémentaires) qu’il faille utiliser ce nouveau connecteur de Kensington, justement, qui nécessite sa propre alimentation électrique, alors l’aspect « portatif » est caduc.

Cela étant dit, le besoin pour ce genre d’accessoires existe clairement, y compris pour les ordinateurs de bureau, ce qui est d’ailleurs le cas de ce journaliste. Et donc, Kensington propose le SD4880P EQ (appelons-le Yvon), qui vient avec pas moins de quatre connexions HDMI pouvant chacune afficher une résolution 4K (ou une résolution maximale de 8K sur un écran), six ports USB 3.0, quatre ports USB-C (dont plusieurs pouvant offrir de la recharge rapide), un lecteur de carte SD, un port réseau, ainsi qu’une sortie audio… pour le plaisir de la chose, sans doute. Ou parce qu’encore une fois, les ordinateurs portatifs se débarrassent même parfois de cette connexion 3,5 mm.

Et est-ce que tout cela fonctionne? Bien sûr! Une connexion spéciale, située à l’avant du concentrateur, est réservée au branchement dans un port USB-C de l’ordinateur (en plus d’offrir de la recharge électrique avec jusqu’à 100 watts de puissance, au besoin), mais autrement, l’utilisateur est libre de se servir de cet accessoire comme bon lui semble.

La question, comme toujours, est de savoir si l’on souhaite mettre le prix pour avoir accès à toutes ces fonctionnalités. S’il est vraiment nécessaire de brancher toutes sortes d’accessoires – et plus d’un écran supplémentaire –, alors dépenser 430 $ pour ce périphérique est logique. Autrement, il est certain que l’on trouvera son bonheur pour moins cher avec un autre appareil. Et il est certain que Kensington aura un modèle à vous proposer!