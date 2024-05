Lisa Frankenstein, ou le monstre de l’adolescence

Disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD, Lisa Frankenstein nous replonge dans les années 1980 pour une comédie romantique teintée d’horreur qui relate la relation entre une adolescente en deuil et un macchabée nouvellement revenu à la vie.

En 1987, l’existence de Lisa Swallows est complètement bouleversée lorsque, suite à une invasion de domicile, sa mère est tuée à coups de hache par un homme masqué qui ne sera jamais retrouvé par la police. Deux ans plus tard, son père a refait sa vie, et en plus d’une belle-mère, Lisa a maintenant une demi-sœur, mais elle n’a toujours pas réussi à surmonter son deuil.

Peu sociable et considérée comme bizarre par la plupart des autres adolescents, la jeune femme aime passer du temps dans le cimetière désaffecté de la ville, où elle entretient la tombe d’un homme mort en 1837 et qui, d’après le buste ornant sa stèle, était plutôt mignon.

Un jour, après que la foudre ait frappé son cercueil, le cadavre revient à la vie. Il trouve la résidence de Lisa, et celle-ci le recueille et le cache dans le placard de sa chambre. Au contact de ce prince charmant en putréfaction, elle prendra de l’assurance et de la confiance en soi, mais cette relation pour le moins atypique peut-elle vraiment fonctionner?

Lisa Frankenstein est une comédie romantique saupoudrée d’une touche de gothique et de macabre, et dont l’humour noir apporte beaucoup de personnalité et d’originalité à une formule qui aurait pu être assez éculée. Scénarisé par Diablo Cody (qui a écrit Juno et l’excellent mais sous-apprécié film d’horreur féministe Jennifer’s Body) et réalisé par Zelda Williams (la fille du regretté Robin Williams), l’œuvre évoque un très improbable croisement entre John Hughes et Tim Burton.

L’intrigue pose un regard féminin sur les difficultés qu’éprouvent les adolescents qui sont différents et n’entrent pas dans le moule, ainsi que l’impossibilité de trouver sa place dans un monde qui ne nous comprend pas, mais il est un peu particulier que l’homme idéal dans ce long-métrage soit muet, permettant ainsi à l’héroïne de projeter ce qu’elle veut sur lui et même de l’habiller selon ses propres désirs, comme une poupée.

Bien qu’il s’agisse de son tout premier long-métrage, Zelda Williams fait preuve d’une belle maîtrise en matière de réalisation.

Avec ses teintes de mauve, de rose et de turquoise, ses effluves de spray net et ses synthétiseurs, ses lits de bronzage maison et ses Walkmans, le film nous replonge dans les années 1980, à une époque où les jeunes discutaient entre eux au lieu d’avoir constamment le nez dans leur téléphone intelligent.

Dans le rôle principal, on retrouve Kathryn Newton, une jeune comédienne qui a déjà une feuille de route impressionnante, ayant joué dans la série Supernatural, dans Ant-Man: Quantumania (où elle incarnait la fille de Scott Lang), et dans la comédie d’horreur Freaky. Sans prononcer une seule parole, Cole Sprouse (Jughead dans Riverdale) tire bien son épingle du jeu dans la peau de la créature sans nom. Carla Gugino (Watchmen, The Haunting on Hill House) est excellente dans le personnage de l’odieuse belle-mère.

La version haute définition de Lisa Frankenstein contient le film sur un disque au format Blu-ray, mais n’inclut pas de code pour télécharger une copie numérique. On retrouve une bonne dose de matériel supplémentaire sur l’édition, dont une piste de commentaires livrée par la réalisatrice, cinq scènes retirées du montage et un document compilant les décrochages les plus drôles survenus sur le plateau de tournage.

Dans la première revuette, Kathryn Newton parle de son personnage de Lisa et Cole Sprouse évoque l’aspect physique de sa performance essentiellement muette. La seconde se consacre à la reconstitution d’époque, des coiffures aux vêtements en passant par les décors, et la dernière aborde la complicité entre les deux acteurs principaux, mais aussi entre la scénariste Diablo Cody et la cinéaste Zelda Williams.

Je suis habituellement peu friand de comédies romantiques, mais en ajoutant des éléments d’horreur et un humour grinçant à sa formule, Lisa Frankenstein se démarque des autres films du genre, démontrant au passage que Zelda Williams est une réalisatrice à surveiller.

7/10

Lisa Frankenstein

Réalisation: Zelda Williams

Scénario: Diablo Cody

Avec: Kathryn Newton, Liza Soberano, Jenna Davis, Trina LaFargue, Paolo Andino, Joshua Montes, Cole Sprouse et Carla Gugino

Durée: 101 minutes

Format : Blu-ray

Langue : Anglais, français et espagnol