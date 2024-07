Rembobinage #133: notre cuvée Fantasia 2024

De l’horreur, de la tension, du drame, de la violence… mais aussi de la comédie, des facéties, de l’audace; le festival Fantasia bat son plein! Pour cet épisode de Rembobinage, Hugo Prévost et Kevin Laforest explorent les longs-métrages THE SILENT PLANET, de Jeffrey St Jules, et THE BEAST WITHIN, d’Alexander J. Farrell, ainsi que les courts-métrages ASTRONOTS, d’Andrew Seaton, et PRETTY SAD, de Jim Cummings.

