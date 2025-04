Non, on ne peut pas prévenir la rougeole avec la vitamine A

Parallèlement à l’éclosion de rougeole en cours au Texas, les médecins de là-bas observent des enfants non vaccinés avec des signes d’intoxication à la vitamine A. Le résultat d’une croyance appuyée sur de mauvaises prémisses, constate le Détecteur de rumeurs.

Les origines de la controverse

Dans une lettre d’opinion publiée le 2 mars 2025 sur le site de Fox News, le nouveau ministre de la Santé des États-Unis, Robert F. Kennedy Jr, affirmait que « plusieurs études » auraient démontré l’efficacité de la vitamine A pour diminuer radicalement la mortalité causée par la rougeole.

En entrevue pour Fox News la même semaine, Kennedy répétait que son ministère (Health and Human Services) envoyait des doses de vitamine A au Texas et que les équipes médicales obtenaient de bons résultats grâce à l’huile de morue, qui contient de hautes doses de vitamines A et D.

Cette insistance sur la vitamine A, plutôt que sur les vaccins, a provoqué une controverse dans la communauté médicale, parce qu’elle intervient alors même que le Texas a recensé depuis la fin-janvier au moins 400 cas de rougeole (le chiffre est probablement une sous-estimation) et que les États-Unis ont subi les deux premiers décès en 10 ans à cause de la rougeole.

Pourquoi rougeole et vitamine A?

Lors d’une infection de rougeole, le virus épuise les réserves de vitamine A de la personne infectée, peut-on lire sur le site de l’Académie américaine de pédiatrie. Le texte a été publié en mars, dans le cadre de la crise au Texas.

De plus, prévient l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les enfants infectés par la rougeole et qui avaient déjà une carence en vitamine A —par exemple, causée par la malnutrition— sont plus susceptibles de connaître des complications: la carence en vitamine A affaiblit en effet la réponse immunitaire.

C’est pourquoi l’OMS recommande de donner deux doses d’un supplément de vitamine A à tous les enfants et adultes atteints de la rougeole. Ce traitement diminuerait les risques de lésions oculaires, de cécité et de décès.

La vitamine A guérit-elle ?

Mais la vitamine A ne guérit pas la rougeole, insistait l’Académie américaine de pédiatrie (AAP).

C’est également l’avis de Christopher Sudfeld, qui est pourtant l’auteur de l’une des études citées par Robert F. Kennedy: les recherches qui se sont penchées sur la vitamine A pour traiter la rougeole ont été effectuées dans les années 1980 et 1990 en Afrique subsaharienne. C’est une région du monde où les carences en vitamine A sont fréquentes, remarquait-il dans un article publié le mois dernier sur le site de l’École de santé publique de l’Université Harvard.

Or, ces carences sont plutôt rares dans les pays riches. L’AAP fait remarquer qu’aux États-Unis, la plupart des enfants obtiennent suffisamment de vitamine A par leur alimentation.

Mais même dans les pays riches, c’est quelque chose qui a été testé : par exemple, une étude réalisée en 2021 dans le sud de l’Italie concluait que les suppléments de vitamine A n’avaient aucun effet sur le taux de complications chez les enfants hospitalisés à cause de la rougeole.

La vitamine A peut-elle prévenir?

Dans un communiqué publié le 27 février 2025 par l’AAP, le Dr Sean O’Leary insistait sur le fait que la vitamine A ne devrait même pas être utilisée pour prévenir la rougeole. Aucune étude n’a démontré que cela diminuait le risque d’attraper l’infection, ajoutait Evangeline Mantzioris, professeure de nutrition à l’Université d’Australie du Sud, dans un article publié le 5 mars sur le site universitaire The Conversation.

Il n’y a que la vaccination qui puisse réduire le risque d’attraper ou de transmettre cette maladie, rappelait Sudfeld, une position partagée par l’OMS et l’AAP.

La vitamine A comporte-t-elle des risques?

Enfin, les doses élevées de vitamine A sont potentiellement dangereuses, rappelait le Dr O’Leary. Le Council for Responsible Nutrition, une association de producteurs de suppléments alimentaires, prévient dans un communiqué publié le 26 mars que la vitamine A peut s’accumuler dans le foie et causer une intoxication.

Au Texas, des médecins signalent le problème, selon un article du New York Times publié le 25 mars: des enfants souffrant de la rougeole ont vu leur situation empirer en raison d’une intoxication à la vitamine A. En effet, les parents d’enfants non vaccinés seraient plus nombreux qu’avant à leur donner des suppléments de vitamine A, dans l’espoir de les protéger de la rougeole.

Verdict

Les suppléments de vitamine A ne peuvent pas empêcher une personne d’attraper la rougeole. De plus, dans les pays riches, les carences en vitamine A sont aujourd’hui rares. Enfin, des doses trop élevées comportent des risques.