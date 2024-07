Une version 4K pour Twister

Alors que Twisters, une suite que l’on n’attendait plus, prend l’affiche au cinéma ces jours-ci, les studios Warner profitent de l’occasion pour sortir une version en ultra-haute définition de Twister, le film catastrophe de 1996 mettant en vedette Helen Hunt et Bill Paxton.

En 1969, alors qu’elle n’était qu’une enfant, Jo Harding a perdu son père, emporté par une tornade de catégorie F5. Toujours hantée par ce sombre événement vingt-sept ans plus tard, la femme dirige maintenant une équipe de météorologues s’étant donné pour mission de recueillir davantage d’informations sur ces phénomènes atmosphériques afin de prédire leur formation un peu plus longtemps d’avance, et d’ainsi sauver des vies. Au même moment où Bill, son ex-mari, la rejoint sur le terrain pour récupérer les papiers de divorce, la météo se fait de plus en plus menaçante, et le National Severe Storms Laboratory annonce l’arrivée de plusieurs cellules orageuses convergeant sur l’Oklahoma. Pris dans le feu de l’action, Bill fera de nouveau équipe avec son ancienne épouse et se lancera sur les traces de la tornade la plus dévastatrice des trente dernières années.

Si Twister est supérieur à la moyenne des films catastrophes, c’est tout d’abord dû à son scénario, coécrit par Anne-Marie Martin et Michael Crichton, un auteur à succès dont les romans largement inspirés par les avancées scientifiques (The Andromeda Strain, Jurassic Park, etc.) ont souvent été adaptés au cinéma. En quelques minutes à peine, le récit réussit à introduire chacun des personnages, des casse-cous un peu fous risquant leur vie au nom de la science, avant de plonger directement dans le vif du sujet. Bien rythmé, le long-métrage constitue une véritable montagne russe émotionnelle, insérant des moments plus humains, de l’humour et des dialogues bien ficelés entre les scènes époustouflantes où la nature se déchaîne. L’œuvre a incroyablement bien vieillie, et on la regarde avec le même plaisir aujourd’hui qu’au moment de sa sortie.

Les effets spéciaux par ordinateur ont bien évolué depuis 1996, mais comme Twister bénéficiait à l’époque de l’expertise de la firme Industrial Light & Magic, de véritables pionniers dans le domaine, les visuels sont toujours aussi convaincants. Destruction laissée dans le sillage de tornades de plus en plus puissantes, rafales de vent soulevant des véhicules (et même des vaches) dans les airs, débris de toute sorte s’abattant sur la route, le spectacle de la nature en furie est saisissant. Livrant des performances très physiques, Helen Hunt et Bill Paxton, les deux vedettes principales, partagent une véritable complicité, et possèdent entre eux la dynamique d’un vieux couple. Le reste de la distribution ne laisse pas à désirer non plus, avec la présence d’un jeune Philip Seymour Hoffman, de Jami Gertz (The Lost Boys), d’Alan Ruck (Succession) et de Carey Elwes (The Princess Bride).

L’édition ultra-haute définition de Twister contient le film sur disque 4K et s’accompagne d’un code pour télécharger une copie numérique. On retrouve également une généreuse dose de matériel supplémentaire, dont une piste de commentaires livrée par le cinéaste Jan de Bont et Stefen Fangmeier, le responsable des effets spéciaux, un Making Of d’une quinzaine de minutes, un bref documentaire sur les tornades, une revuette de trente minutes expliquant les effets spéciaux derrière les scènes les plus spectaculaires, ainsi que le vidéoclip de la chanson « Being Human » de Van Halen. Finalement, The Legacy of Twister, réalisé spécialement pour la sortie de cette nouvelle version, propose un entretien avec le réalisateur dans lequel celui-ci parle de la genèse du projet, de la façon dont il a convaincu les studios d’embarquer, et de la restauration en 4K, qui livre à son avis une expérience encore meilleure que les projections de l’époque sur grand écran.

Twister était assurément en avance sur son temps, alors que les changements climatiques donnent de nos jours naissance à des saisons des tornades de plus en plus dévastatrices, et cette version remastérisée en ultra-haute définition constitue le prétexte parfait pour voir (ou revoir) l’un des meilleurs films catastrophes jamais réalisés.

7.5/10

Twister

Réalisation: Jan de Bont

Scénario: Michael Crichton et Anne-Marie Martin

Avec: Helen Hunt, Bill Paxton, Jami Gertz, Cary Elwes, Lois Smith, Philip Seymour Hoffman et Alan Ruck

Durée: 113 minutes

Format : UHD (4K et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol

