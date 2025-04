Vaccins et autisme: une étude pour avoir les réponses qu’on veut entendre

Un analyste de données qui n’a jamais étudié la médecine, et qui a prétendu que les vaccins causent l’autisme, sera en charge d’une étude du gouvernement Trump pour déterminer… si les vaccins causent l’autisme.

David Geier est un ami de longue date du nouveau secrétaire à la Santé, l’avocat Robert F. Kennedy Jr (RFK). En 2011, il a été sanctionné par l’État du Maryland pour avoir pratiqué la médecine sans permis. Son père, qui était médecin, a perdu son permis de pratiquer la médecine dans plusieurs États des États-Unis: le père et le fils ont, pendant un temps indéterminé, traité des enfants autistes avec des thérapies douteuses, comme un médicament vendu pour le cancer de la prostate, rapporte la revue médicale STAT. Au début des années 2000, ils ont également créé des compagnies qui, selon une des enquêtes disciplinaires, étaient des coquilles vides prétendant traiter l’autisme ou mener des recherches.

Et de fait, ils ont publié des recherches à cette époque, qui prétendaient conclure à un lien entre vaccins et autisme. Dès 2003, l’Académie américaine de pédiatrie reprochait à une de ces études d’être remplie d’erreurs et d’omissions. En 2004, une revue de la littérature scientifique critiquait le travail de Geier pour son nombre élevé de fautes qui rendait les résultats impossibles à interpréter. Au moins une de ces études a été rétractée en raison d’un conflit d’intérêt.

Plus d’études

À la fin-janvier 2025, au cours de l’audience du Sénat en vue de sa nomination, Kennedy avait assuré que, si on lui présentait des études, il admettrait qu’il n’existe pas de lien entre vaccins et autisme. Or, de telles études ont bel et bien été réalisées des dizaines de fois à travers le monde, et elles ont toutes conclu à l’absence de lien. Il semble que, au début de mars, Kennedy ait décidé d’en commander une de plus, et d’en confier l’analyse des données à une personne pour qui la conclusion est déjà écrite.

Au Sénat, le vote décisif pour la nomination de Kennedy avait été celui d’un médecin, Bill Cassidy, sénateur républicain de la Louisiane, qui avait dit que de nouvelles recherches sur un supposé lien seraient un gaspillage d’argent.

Kennedy et David Geier se côtoient depuis longtemps: le premier avait interviewé le second dès 2005 pour un texte d’opinion dans lequel Kennedy accusait le Centre de contrôle des maladies (CDC) de « dissimuler les données sur les vaccins » démontrant que ces derniers causeraient à la fois l’autisme, le TDAH, les troubles de langage chez les enfants et autres problèmes neurologiques. La croyance de Geier était, à l’époque, appuyée sur le thimérosal (ou thiomersal), un agent de conservation contenant du mercure. Ce composé a été retiré des vaccins depuis plus de 20 ans, ce qui n’a pas empêché la croyance de rester en vie. Dans son livre Thimerosal: Let the Science Speak publié une dizaine d’années plus tard, Kennedy citerait Geier, le père et le fils, 250 fois.

L’annonce de l’embauche de David Geier a d’abord été révélée par le Washington Post le 25 mars, puis confirmée par d’autres médias, générant une série de réactions négatives. « L’objectif ici n’est pas d’essayer d’avoir une réponse », critique le pédiatre Paul Offit. C’est « de fournir à RFK la réponse qu’il veut entendre. »

Au moment de l’annonce, rapportent les médias, Geier était déjà un employé du département de la Santé, travaillant dans le bureau de RFK sous le titre de « analyste de données senior ».