Rembobinage #124: Challengers

Un triangle amoureux, une femme ambitieuse, deux anciens amis devenus presque ennemis, un match à finir: le réalisateur Luca Guadagnino, qui a notamment signé Call Me By Your Name et Suspiria, propose Challengers. À Rembobinage, Hugo Prévost et Kevin Laforest naviguent à travers cette oeuvre audacieuse, ambitieuse, mais aussi novatrice et… terriblement sexy.

