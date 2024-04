Esquive, ou du désir humain d’échapper à la gravité

Depuis son adolescence, Gaëtan Levêque rêve d’échapper aux lois de la gravité terrestre. L’aire de jeu privilégiée de ce metteur en scène français qui se produit pour la première fois chez nous est le trampoline, un art circassien issu du sport, dont il exploite dans Esquive des ressources inédites…

Six acrobates sur scène, six hommes en tenues de ville, pantalons ou bermudas et chemises aux couleurs harmonieusement assorties, font corps et ne bougent que très peu, liés qu’ils sont, non seulement entre eux, mais aussi au sol, dont ils ne peuvent décoller.

Peu à peu, lentement, au rythme d’une musique sérielle douce, certains vont s’échapper, être propulsés dans les airs et rattrapés par les autres, toujours lentement, jusqu’à que finalement le corps des six hommes se défasse et que chacun, individuellement, se mette à chuter et à rebondir magiquement.

Car l’un des points forts du spectacle est l’organisation de la scène qui ne fait pas apparaître de trampoline aux spectateurs. Un plateau en dur est situé au centre et des aires de rebonds invisibles l’entourent et produisent d’inimaginables effets de retour.

Le résultat est extraordinaire. Les corps tendus, comme des mannequins raides et presque mécaniques, perdent leur équilibre, rebondissent et se remettent sur pied. Tout se fait harmonieusement, presque au ralenti et au rythme d’une musique toujours bien choisie. Les éclairages participent de la beauté des chorégraphies. Et cette scène plate et lisse au début du spectacle s’enrichit de modules qui complexifient les mouvements : tables, bascule, trampo-mur géant duquel les artistes s’élancent dans les airs pour toujours revenir magiquement sur plus de stabilité après mille acrobaties, sauts périlleux et mouvements dans les airs.

Tous ces corps voltigent et se rétablissent. Les chorégraphies pleines de poésie se complexifient au fil du spectacle pour arriver à des enchainements vertigineux et millimétrés, avec certains moments de solo et d’autres où tous participent dans une belle harmonie.

Les performances sont parfaitement exécutées avec une apparente facilité. Les corps s’envolent, se rattrapent ailleurs dans des combinaisons très élaborées et toujours avec élégance et souci esthétique, et sans jamais donner l’impression de quelque effort.

Le spectacle très riche et pour tous les publics, à partir de 6 ans, fait rêver à des mouvements de nos corps dans les airs et à la possibilité d’échapper magiquement à la gravitation.

Esquive

Le plus petit cirque du monde

Mise en scène : Gaëtan Levêque

Chorégraphie : Cyrille Musy

Avec : Rémi Auzanneau, Aris Colangelo, Hugo Couturier, Hernan Elencwajg et Tanguy

Du 24 au 28 avril 2024 à La Tohu, à Montréal