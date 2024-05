Recettes et transmission, le meilleur de la France

Les livres de cuisine sont légion, mais rares sont les ouvrages où l’on réunit les recettes des meilleurs de la boulangerie, de la pâtisserie, de la charcuterie, de la confiserie, de la poissonnerie, etc. Fort heureusement, Recettes et transmissions, récemment lancé de notre côté de l’Atlantique, rassemble les recettes des meilleurs ouvriers de France dans des domaines qui donnent tous l’eau à la bouche.

L’ouvrage maintenant disponible au Québec est en fait le cinquième d’une série qui honore le meilleur des métiers de la table, en France (et ailleurs), mais pas uniquement; on nous présente aussi, au passage, le travail de potiers, de céramistes, ou encore de marqueteurs, entre autres exemples. De quoi prouver que l’on peut atteindre le sommet de son art, peu importe l’art en question.

Mais le beau livre est d’abord et avant tout un livre de cuisine; impossible, d’ailleurs, de ne pas saluer la qualité de cette publication, qu’il s’agisse de la clarté des recettes, du détail des photos (chaque recette a droit à son cliché du résultat final), ou encore d’un détail en apparence banal, mais qui est essentiel: une fois une recette choisie, le livre peut rester ouvert. Histoire de pouvoir, bien entendu, suivre ladite recette pendant que l’on a les deux mains dans les ingrédients.

On appréciera également le fait que certaines recettes peuvent être suivies étape par étape, en format vidéo, en utilisant notre téléphone pour scanner un code QR. Étrange, cependant, que cela ne soit pas offert avec toutes les recettes. D’autant plus que certaines d’entre elles nécessitent des connaissances plus avancées en cuisine, ne serait-ce que pour comprendre les termes employés et les gestes posés pour parvenir au résultat final.

On aurait peut-être aussi souhaité que certaines unités de mesure soient converties en unités impériales. Passe encore pour le poids, ou le volume des liquides, mais la température du four nécessite une étape supplémentaire. Rien qu’une conversation (ou un site web dédié) ne puisse régler, mais tout de même, pour un livre vendu au Québec et dans l’ensemble de l’Amérique du Nord, la chose semblait logique. Surtout que l’ensemble de l’ouvrage est publié en français et en anglais.

Ouvrage fort bien réalisé, ouvrage qui donne envie de s’abandonner à la sophistication de la gastronomie de l’Hexagone, Recettes et transmissions est un livre qui saura pousser les cuistots amateurs à se plonger dans le monde de la cuisine plus raffinée… et les passionnés à se perfectionner.