Rembobinage #123: The Last Stop In Yuma County

Pour son premier long-métrage, Francis Galluppi propose une structure classique: un dinner loin dans le désert, un huis clos impliquant des bandits sanguinaires, des revirements de situation qui étonnent… Mais THE LAST STOP IN YUMA COUNTY est plus que ça. À Rembobinage, Hugo Prévost et Kevin Laforest découvrent ce qui est autant une lettre d’amour aux classiques du genre qu’un projet particulièrement bien ficelé.