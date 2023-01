What If? 2, l’humour au service de la science

Peut-on manger un nuage? Est-il possible de créer une laval lamp avec de la vraie lave? Et que se passerait-il si nous faisions passer tout le débit d’eau des chutes du Niagara à travers une paille? L’auteur et bédéiste Randall Munroe propose une nouvelle fournée d’explications scientifiques à des questions parfois complètement tirées par les cheveux avec What If? 2.

Ancien chercheur à la NASA, l’agence spatiale américaine, depuis reconverti en dessinateur sur le web, avec l’excellente série XKCD, M. Munroe a conservé une passion pour la science et les choses parfois aussi absurdes que possibles. Ses gags sont d’ailleurs toujours un mélange de savoir scientifique et d’humour un peu niché, voire parfois très niché.

Mais au fil des ans, il s’est aisément bâti un public, public dont l’expansion a pris de la vitesse avec l’ouverture du blogue What If?, un lieu où les internautes pouvaient soumettre des questions hypothétiques en lien avec la science. M. Munroe tâchait alors d’y répondre, que ce soit en puisant dans ses connaissances personnelles, ou encore en consultant des études et des chercheurs.

Et ces questions peuvent prendre toutes sortes de formes. Il y a les plus inquiétantes, par exemple sur la façon de vaincre les défenses d’Air Force One avec un drone – Munroe éludera avec un dessin humoristique le montrant en train de contacter encore le Service secret américain –, mais il y a aussi des questions qui sont plus logiques… Du moins, en apparence.

Ainsi, on s’intéressera notamment à la vitesse de l’expansion de l’univers, à la construction d’un bâtiment haut d’un milliard d’étages, à notre fameuse lampe lava avec de la vraie lave, et plus encore. Dans la très grande majorité des cas, les questions mènent à des réponses abracadabrantes impliquant généralement la mort de bien des gens, d’horribles accidents, voire la fin de toute chose. Un peu comme si l’espace entre le Soleil et l’orbite de Jupiter était rempli de soupe. Dur de croire que la chose serait si massive qu’il en résulterait un trou noir capable d’avaler notre galaxie…

À la fois informatif et rigolo, mais toujours d’une façon intello, en quelque sorte, chaque chapitre suscite ce plaisir distinct lié à un humour recherché, mais pas non plus trop appuyé.

On referme la dernière page en se disant que cette lecture, bien que volumineuse, est passée trop vite. Au moins, en attendant un éventuel troisième volume, on peut se rabattre sur le site web…

What If? 2 – Additional Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions, de Randall Munroe, publié chez Riverhead Books, 334 pages