Pour se rappeler la vie qu’il faut préserver

Disponible en librairie depuis le 20 octobre dernier, L’Atlas des animaux – Où vivent-ils ? Comment peut-on les protéger? est une mine d’informations pour qui s’intéresse aux animaux.

Ouvrage généraliste, il renseigne sur toutes les catégories du règne animal, mais on dirait que les auteurs ont eu une prédilection pour les chiffres. En effet, les hauteurs, longueurs, poids, nombre d’espèces, distances parcourues lors des migrations, hauteurs des sauts et autres records prennent la vedette.

Par ailleurs, si le sous-titre Où vivent-ils? tient ses promesses, l’autre sous-titre Comment les protéger ? nous laisse sur notre faim. On nous parle un peu des espèces menacées, des menaces climatiques et de la disparition des habitats, mais cette lecture ne fera pas du lecteur une personne plus outillée pour protéger la vie de ces innombrables trésors de la biodiversité.

L’ouvrage est extrêmement coloré et sa mise en page est loin d’être monotone. Elle est plutôt éclatée et la multiplication des cases, flèches, graphiques, photos cartes et autres mortaises en devient presque agressante. La représentation graphique des territoires en isométrie présente un résultat pour le moins douteux. Quand il s’agit d’un continent, ça va. Mais lorsqu’on applique cette forme de rendu aux îles, on a alors l’impression de voir des étendues verticales et non horizontales.

Au final, les curieux et les biologistes en herbe trouveront de quoi s’intéresser durant de bonnes heures et auront sans doute plaisir à se replonger périodiquement dans ces ouvrages somme toute assez riches. C’est publié chez Hurtubise sous la gouverne de Derek Harvey et dans une traduction de Julie Lavallée.