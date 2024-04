Rembobinage #120: Civil War

Des États-Unis déchirés: le réalisateur et scénariste Alex Galrand jette un énorme pavé dans la mare des tensions politiques et sociales, chez l’Oncle Sam, en présentant CIVIL WAR, son plus récent film. À Rembobinage, Hugo et Kevin se penchent sur cette histoire de journalistes cherchant à faire leur travail à travers la mort et le chaos.

Pour ne pas manquer un épisode, visitez la page de l’émission.

Abonnez-vous à notre page Facebook pour des primeurs, des discussions, des concours, et plus encore.

Trouvez-nous sur Transistor.

Nous sommes aussi sur Spotify… et sur Apple Podcasts.

Envie d’encore plus de Rembobinage? Visitez-nous sur Patreon pour découvrir La Voûte, des épisodes exclusifs sur des oeuvres qui ont marqué leur époque.