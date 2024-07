No Creeps Were Harmed TD, l’art de transformer un genre

Les jeux de tower defense se suivent et se ressemblent un peu trop souvent. Comment, alors, transformer un genre où les ennemis vont d’un point A à un point B, et qu’il est nécessaire de les occire avant qu’ils atteignent justement ledit point B? En changeant les paramètres de la chose, pardi! Et c’est exactement ce que promet No Creeps Were Harmed TD.

Développé et publié par MinMaxGames, qui est en fait l’oeuvre d’un seul développeur, ce titre possède bien entendu les caractéristiques principales de tout bon tower defense: des méchants, ici de « vils » extraterrestres; un objectif à protéger, et un arsenal d’armes diverses pour éviter que les premiers ne détruisent le second.

Mais ce qui fait la force de la chose, outre bien entendu les possibilités offertes par la diversité des armements et engins défensifs mis à notre disposition, tient en deux aspects: tout d’abord, nous sommes nous-mêmes présents dans le jeu, sous la forme d’un véritable « cerveau dans un bocal ». Ce cerveau sera d’une grande aide, puisqu’il est responsable de la construction des tourelles et des obstacles, mais est aussi équipé d’armes assez efficaces.

L’autre aspect, c’est le terrain lui-même: finis les niveaux plats, ou contenant peut-être une forme ou une autre d’élévation, comme cela était le cas dans le fort intéressant Hexguardian. Non, nous avons ici droit à des courbes, des obstacles qu’il faudra enlever, et même des spécificités propres à certaines parties du terrain, comme des zones où les ennemis bénéficieront d’une accélération soudaine.

Et que dire des niveaux où on se retrouve pratiquement la tête en bas? À travers tout cela, il faudra évidemment planifier son réseau défensif, sans oublier que plus nous construisons de tourelles, plus nous paierons cher en « entretien ». Le jeu va d’ailleurs le répéter régulièrement: améliorer des défenses existantes n’entraîne pas de coûts à long terme, contrairement à l’installation de nouveaux ouvrages.

Bien franchement, No Creeps Were Harmed TD est probablement l’une des déclinaisons les plus originales des dernières années, dans le genre relativement niché des jeu de tower defense. Oui, il y a aura des moments de frustration, alors qu’il sera nécessaire de se familiariser avec les mouvements et les habiletés spécifiques des différents ennemis, mais cela fait partie de l’apprentissage nécessaire pour triompher des méchants. Et bon, comme le dit le titre, aucun ennemi n’a été blessé, non?

No Creeps Were Harmed TD

Développeur et éditeur: MinMax Games

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)

