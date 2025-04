Une couleur jamais vue par un humain

Cinq personnes ont vu une couleur de l’ordre du bleu-vert qui n’aurait jamais été perçue auparavant par un oeil humain. Le résultat d’une expérience consistant à activer un type de cellule dans un de nos yeux.

Au-delà de l’aspect insolite de l’expérience, l’idée est de mieux comprendre comment, en activant (ou réactivant) certaines de ces cellules, on pourrait aider des gens incapables de percevoir certaines couleurs.

Nous avons tous, au fond de nos yeux, des cellules « détectrices de lumière »: on les appelle les cônes ou photorécepteurs. Ils sont désignés en anglais par les lettres S (pour short), M (medium) et L (long), en référence aux longueurs d’onde propres à chaque catégorie de couleur. Les cônes S détectent le bleu, M le vert et L, le rouge; puis, ils envoient au cerveau les signaux en conséquence, où l’image sera décodée.

Deux types de cônes seront activés si la couleur est aux limites, comme du bleu-vert. Mais qu’arriverait-il si un seul type de cône était activé en pareil cas? C’est la question que s’est posée une équipe de l’Université de Californie.

Et la réponse qu’elle apporte, dans un article publié le 18 avril dans la revue Science Advances, c’est que lorsque seulement les cônes M sont stimulés dans seulement un des deux yeux, en demandant aux participants de fermer l’autre, ceux-ci décrivent un bleu-vert « plus intense » que ce qu’ils avaient vu auparavant. « Très brillant », précise l’informaticien Ren Ng qui, en plus d’être un des co-auteurs, a été un des cinq « cobayes ». Les auteurs ont appelé cette couleur « olo ».

Pour être exact, il ne s’agit pas à proprement parler d’une « nouvelle couleur », contrairement à ce que certains ont écrit, puisque celle-ci n’est qu’une longueur d’onde qui existait déjà. C’est plutôt une couleur qui ne peut normalement pas être perçue par nos yeux, à cause du fonctionnement limité de nos photorécepteurs. Mais cela signifie que le même principe pourrait servir, en théorie, aux daltoniens: peut-être serait-il possible de les amener à percevoir ou à distinguer des couleurs là où ils en sont en ce moment incapables, en activant de la même façon une partie de leurs cônes. Mais le chemin est encore long pour y arriver.