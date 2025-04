L’hypnotiseur qui veut criminaliser les vaccins à ARN

Au Minnesota, huit élus républicains ont introduit un projet de loi qui, s’il était voté, criminaliserait les vaccins à ARN. Mais il y a plus: ce projet de loi a été rédigé par un hypnotiseur.

L’homme en question, qui n’habite même pas le Minnesota mais la Floride, croit que ces vaccins sont des « injections de nanoparticules » et des « armes de destruction massive » qui ont tué « plus d’Américains » que les deux guerres mondiales et la guerre du Vietnam « combinées ».

Rappelons que les vaccins à ARN font l’objet de recherches depuis deux décennies, qu’ils ont été testés dans de multiples circonstances avant la COVID, et qu’ils représentent une percée médicale telle que deux des chercheurs pionniers ont obtenu le Nobel de médecine en 2023. Des essais cliniques pour mesurer l’efficacité de ces vaccins contre certains types de cancers sont en cours.

L’existence de théoriciens du complot comme cet hypnotiseur floridien, autour des vaccins à ARN —ou autour de tout ce qui concerne la COVID— n’est plus une surprise depuis longtemps. Mais ce qui surprend, c’est que de telles idées aient pu se rendre jusqu’à un projet de loi qui, même s’il n’a aucune chance d’être voté —les deux partis politiques sont à égalité dans la Chambre des représentants du Minnesota— pourrait néanmoins réapparaître un jour, comme le notait le journal local Minnesota Reformer le 22 avril: l’appui que reçoit ce projet de plusieurs membres hauts placés du parti républicain local « donne une idée de la façon dont le parti gouvernerait s’il contrôlait la législature de l’État ».

Entre autres choses, le projet de loi veut faire de l’administration d’un vaccin à ARN un crime pouvant valoir jusqu’à 20 ans de prison. Mais le langage du projet de loi inclut aussi l’interdiction de « toute forme de thérapie génique », ce qui pourrait vraisemblablement inclure les nombreuses avancées des dernières années autour de la technologie de manipulation des gènes CRISPR. Un des huit élus co-signataires du projet de loi a demandé le 23 avril que son nom soit retiré. Un projet de loi similaire, débattu au Montana, a été rejeté en deuxième lecture en février.