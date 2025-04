Non, on n’a pas trouvé de site archéologique sur Mars

Des images montrant sur la planète Mars une « mystérieuse structure carrée », circulent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Même si on est sceptique devant une telle annonce, quels arguments peut-on utiliser pour en débattre ? Le Détecteur de rumeurs s’est penché sur ces photographies.

Les origines

À la fin du mois de janvier, une publication sur la plateforme Reddit affirme qu’un site archéologique « possible » aurait été découvert sur Mars. L’image montre une structure qui semble être carrée, et le titre prend la peine d’ajouter que « les lignes droites se produisent rarement dans la nature ».

Cette image, accompagnée d’une version retouchée pour en faire ressortir la forme carrée, a ensuite été reprise sur la plateforme X par l’animateur américain de balado Joe Rogan, une personnalité connue pour ses convictions conspirationnistes et son soutien aux pseudosciences. Même Elon Musk s’en est mêlé, en profitant pour affirmer dès le lendemain qu’il fallait envoyer des astronautes pour enquêter sur cette structure.

C’est une véritable image

Vérification faite, l’image en question est bel et bien une photo de la surface de Mars. Elle a été prise par la sonde Mars Global Surveyor en 2001. La structure qui attire l’attention se trouve au haut d’une image formant un long rectangle, illustrant une section du sol martien de 3 km de large par 61 km de long.

L’avis des archéologues et des géologues

Mais que voit-on vraiment ? Il est difficile de juger par soi-même ce dont il s’agit, surtout si on n’a jamais regardé attentivement des images de ce genre. Dès le 5 février, l’archéologue associé à l’Université de l’Alberta Andre Costopoulos s’est livré à une analyse. Tout en reconnaissant qu’il s’agit d’une image « étonnante », il expliquait à quel point il est difficile de déterminer la nature d’une « structure » seulement à partir d’une image.

Mais il y a plus. Même si la forme semble carrée au premier coup d’œil, lorsqu’on superpose un vrai carré sur l’image, on remarque aussitôt que la structure n’est pas aussi régulière qu’elle en avait l’air. L’archéologue fait remarquer qu’il y a plusieurs crêtes en ligne droite dans cette région de la planète et que certaines sont effectivement perpendiculaires entre elles. Un processus géologique peut favoriser ce genre de structure.

Or, tant sur Reddit que sur X, l’image originale était accompagnée d’une version retouchée sur laquelle on avait inséré de fines lignes pour renforcer l’apparence d’un carré avec des angles droits. La présence de ces lignes contribue à faire croire « qu’il s’agit d’autre chose qu’une formation naturelle », soulignait l’astrophysicien américain Neil de Grasse Tyson dans une vidéo publiée sur YouTube le 13 février.

Enfin, dans un article publié dans le magazine Forbes le 13 février, le porte-parole de la NASA, Andrew Good, a partagé d’autres photos du même endroit, mais prises en 2018 d’un angle différent. La forme carrée y est alors nettement moins évidente. Selon le porte-parole, il s’agit en fait du bord d’une falaise.

La nature et les lignes droites

Qu’en est-il de l’argument selon lequel les lignes droites et perpendiculaires ne peuvent pas être le résultat d’un processus naturel? Neil de Grasse Tyson souligne dans sa vidéo que l’eau peut creuser des crêtes autant droites que rondes. Comme on suppose que de l’eau a déjà coulé sur Mars, il est donc inévitable selon lui que certaines lignes se retrouvent perpendiculaires.

Sur le site de la NASA, on peut voir un tel exemple d’angle droit (ou presque) sur Mars. La NASA précise que ce type de structure n’est pas fréquent, mais peut être le résultat de forces tectoniques.

Sur Terre, soulignait le 20 février la journaliste scientifique allemande spécialisée en astronomie, Tanja Banner, il existe plusieurs formes régulières dans la nature, comme la Chaussée des géants en Irlande du Nord.

Mars stimule l’imagination

Ce n’est pas la première fois qu’une structure sur Mars stimule l’imagination. La « structure » la plus connue est le visage sur Mars, que l’on semble discerner sur une photo prise en 1976 par la sonde Viking 1.

Selon les géologues planétaires de la NASA, il s’agit toutefois bel et bien d’une formation naturelle. En 1998, une nouvelle photo a d’ailleurs été prise avec une meilleure résolution et l’apparence d’un visage laisse place à un plus banal massif rocheux. L’Agence spatiale européenne explique dans une page consacrée à ce phénomène que c’est l’angle du soleil sur la structure qui créait l’illusion d’un visage.

Plus récemment, certains ont cru voir une « porte pharaonique » dans le flanc d’une falaise martienne, racontait en 2022 David Rothery, professeur de géologie planétaire à l’Open University du Royaume-Uni. La structure en question mesure pourtant à peine un pied de haut: il s’agit en fait des restes de dunes de sable durci, qui ont été érodées par le vent.

Il faut enfin se rappeler que de voir des visages ou des structures familières qui n’existent pas est un phénomène courant: ça s’appelle la paréidolie, et ça fait partie des mécanismes par lesquels notre cerveau est capable de donner très rapidement du sens à des informations disparates —mais avec le risque que, parfois, on « voit » du sens là où il n’y en a pas.

Verdict

Rien ne permet d’affirmer que cette structure, qui semble proche d’un carré sur Mars, ne soit pas une formation naturelle. L’érosion peut être responsable, en plus de la capacité de notre cerveau à percevoir des formes familières en complétant les détails manquants.