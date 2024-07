La NASA se tourne vers les lasers pour transmettre de la vidéo dans l’espace

Un appel vidéo en 4K avec des astronautes? La chose serait bientôt possible, affirme la NASA, qui a récemment procédé à un test en transmettant une séquence en très haute définition d’un avion à la Station spatiale internationale (ISS) à l’aide de lasers.

Cet emploi des communications optique pourrait, affirme-t-on par voie de communiqué, permettre d’obtenir une couverture vidéo en direct des futures missions lunaires du programme Artemis, en développement depuis de nombreuses années par l’agence spatiale américaine.

La NASA s’appuie habituellement sur les ondes radio pour transmettre de l’information vers l’espace, et en recevoir. Mais les communications laser, qui s’appuient sur de la lumière infrarouge, permettent de transmettre non seulement de 10 à 100 fois plus de données que les ondes radio, mais le processus de transmission est également plus rapide, soutient-on.

Afin de procéder à ces tests, la NASA, en collaboration avec le Laboratoire de recherche de l’Armée de l’air américaine, a installé un émetteur sous un avion qui a ensuite volé au-dessus du lac Érié. Les informations ont été transmises de l’appareil vers une station de contrôle située à Cleveland, en Ohio. De là, les données ont été redirigées, via un réseau internet, vers un site d’essai de la NASA installé au Nouveau-Mexique, avant d’être transposées sous forme de signaux lumineux et envoyées dans l’espace.

À partir de la Terre, mentionne encore l’agence, les lasers ont parcouru environ 25 000 kilomètres pour atteindre une plateforme expérimentale en orbite, appelée Laser Communications Relay Demonstration.

Ladite plateforme a relayé le message à l’ISS, avant que celle-ci ne renvoie les données en sens inverse.

Afin de parvenir à ses fins, la NASA s’est aussi appuyée sur un nouveau système, appelé High-Rate Delay Tolerant Networking (HDTN) conçu pour permettre aux signaux de passer plus aisément à travers une couche nuageuse, et ainsi assurer une meilleure transmission des données.

« Ces expériences sont un incroyable accomplissement », a déclaré, toujours par voie de communiqué, le Dr Daniel Raible, principal responsable du projet HDTN.

« Nous pouvons maintenant nous appuyer sur le succès de la transmission de vidéos en 4K en direction de la station spatiale, et en sens inverse, pour offrir de nouvelles capacités, comme la vidéoconférence en haute définition, à nos futurs astronautes d’Artemis, ce qui sera important pour la santé de l’équipage et la coordination des activités. »

Au dire de la NASA, effectuer des tests en vol permet d’obtenir des résultats plus précis qu’en se cantonnant au sol, tout en évitant les dépenses parfois astronomiques liées aux essais réalisés en orbite.

Et même si le système d’émission et de réception laser n’est plus installé sur la station spatiale, pour l’instant, l’agence spatiale américaine dit vouloir poursuivre les tests à l’aide de l’avion spécialement équipé, histoire de continuer à développer « les technologies nécessaires pour diffuser le retour de l’humanité à la surface de la Lune, via le programme Artemis ».