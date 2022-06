Shredder’s Revenge, bon comme une pizza sans anchois

Dur d’ignorer la sortie, le 16 juin dernier, du très attendu Teenage Mutants Ninja Turtles: Shredder’s Revenge de Tribute Games. Qu’un studio québécois indépendant réussisse à obtenir le mandat de réaliser un opus des aventures des célèbres tortues était déjà un exploit en soi. Mais Tribute a relevé le défi avec brio, et le jeu très attendu est déjà un succès commercial et critique et est en passe de devenir un item culte.

Pourtant la route était jonchée d’écueil. Refaire un beat’em up classique rappelant l’ère de gloire des arcades est une tâche pleine de défis, et même si la nostalgie peut faire pardonner certains défauts, celle-ci a ses limites. Les jeux d’arcade étaient traditionnellement conçus pour devenir exponentiellement plus difficiles pour amener le joueur inexorablement vers l’écran Continue? lui demandant quelques jetons supplémentaires pour continuer.

Voir la fin du jeu était une finalité en soi, et outre obtenir un meilleur score, il n’y avait guère de rejouabilité. Cet héritage des jeux d’arcade, Tribute l’a simplement sublimé en incluant aux manœuvres disponibles des stratégies d’esquive qui complémentent élégamment les contrôles plus traditionnels. Le mode Story permet d’explorer les seize niveaux de façon plus relâchée, permettant de quitter et de revenir plus tard, changeant même de héros à mi-parcours, et de recommencer au niveau de votre choix si par malheur vous en veniez qu’à périr à la tâche. Pour les fans du style plus impitoyable des arcades de jadis, le mode Arcade vous permet toujours de vivre l’expérience traditionnelle sans compromis.

C’est donc autour de ces améliorations significatives que Tribute a pu construire un jeu élégant, fluide et raffiné. L’esthétique visuelle et la direction musicale rappellent Turtles in Time, tout en rencontrant les sévères standards visuels de notre époque. On s’est permis quelques folies dans la composition musicale, allant de la musique de jeux vidéos classique au hip-hop très 80s au rock un peu kitsch, pour complémenter au besoin le fil narratif. Les références cachées au fil du jeu plairont tant aux fans des dessins animés que des bandes dessinées. L’action est rapide et fluide mais sans à-coups, donnant une expérience de combat satisfaisante et riche en variété.

La cerise sur le gâteau, c’est la possibilité de jouer simultanément à 6 joueurs. Le jeu permet d’emblée d’incarner les quatre tortues, le chef Splinter et l’intrépide April O’Neil.

De nombreux fans ont demandé à voir d’autres personnages classiques de la franchise être inclus sur la ligne de départ. À en croire ce qu’on peut lire sur la sortie du jeu, il n’est pas dans les plans de Tribute d’offrir du contenu supplémentaire à acheter en DLC. Cependant, la turtlemania qui fait rage depuis le 16 juin changera peut-être les plans. Cowabunga!

TMNT : Shredder’s Revenge

Développeur: Tribute Games

Éditeurs : Limited Run Games, Dotemu, Gamera Games

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Linux (testé sur Windows / Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)