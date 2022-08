Les FreeBuds Pro 2, du très bon son dans un petit produit

La notion de sortie annuelle, ou quasi annuelle, est depuis longtemps monnaie courante du côté des téléphones intelligents. Est-ce aussi devenu une « tradition » pour les écouteurs sans fil? Quoi qu’il en soit, le géant technologique Huawei continue de peaufiner son offre en la matière, avec les FreeBuds Pro 2, disponibles depuis quelques semaines.

La facture est classique : après tout, difficile d’améliorer ce qui fonctionne déjà très bien, à savoir une coque ovoïde faisant autant office d’étui que de chargeur, et des écouteurs avec caoutchoucs qui ressemblent, eh bien, à un grand nombre d’autres écouteurs du genre.

Non, ce qui distingue les FreeBuds Pro 2, ici, c’est bien entendu ce qui se trouve à l’intérieur desdits écouteurs. On appréciera bien sûr le fait de pouvoir plus aisément saisir les appareils lorsqu’ils se trouvent dans leur étui, mais c’est une fois les écouteurs appareillés à un téléphone, une tablette ou un ordinateur que le plaisir commence, en quelque sorte.

D’abord, l’autonomie : le fabricant évoque 30 heures de durée de vie, en utilisant au maximum les capacités de recharge de l’étui. Si, lit-on dans d’autres critiques publiées en ligne, il s’agit d’un total inférieur à certains autres produits similaires, soyons honnêtes… En traînant ces écouteurs avec soi, fort probablement en transportant aussi son téléphone intelligent ou sa tablette, deux types d’appareils qui doivent généralement être rechargés tous les deux jours, voire chaque jour, va-t-on vraiment oublier de recharger également son étui à écouteurs?

Quoi qu’il en soit, ce qui nous intéresse, d’abord et avant tout, c’est la qualité du son. Et sur ce point, le verdict est clair : les FreeBuds Pro 2 offrent un très bon son. Les graves sont graves (enfin!), les notes sont claires, et la voix est bien perceptible lorsque l’on écoute de la musique, ou encore lorsque l’on tient une conversation téléphonique.

Certes, on ne se prononcera pas sur le « nouveau paradigme acoustique » qu’évoque Huawei sur la page de description de ses écouteurs, mais ceux-ci réussissent un test qui échappe encore à plusieurs autres produits et marques : celui d’offrir un bon son malgré le bruit ambiant, que l’on soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

Bien sûr, rien n’est parfait, et même avec ses caoutchoucs, qui bloquent une partie dudit bruit ambiant, et en activant le système « d’annulation du son », on entendra toujours, un peu, ce qui se passe dans notre environnement. Mais pour éviter d’entendre les bruits de la ventilation, par exemple, ou le grondement de la circulation automobile, les FreeBuds Pro 2 sont très efficaces.

On pourra déplorer, bien entendu, que ces fonctionnalités avancées ne soient offertes qu’à l’aide de l’application mobile AI Life de Huawei. Celle-ci est facile à télécharger, certes, autant sur Android que du côté d’iOS, mais si l’envie nous prend de connecter ces écouteurs à un ordinateur portatif équipé de Windows, par exemple, il n’existe pas de logiciel qui permette d’accéder à autre chose qu’une simple retransmission du son. Cela évite de devoir programmer une énième version de son logiciel, mais c’est aussi bien dommage.

Ce manquement n’est évidemment pas unique au géant chinois; à croire que les plateformes traditionnelles ne sont plus aussi intéressantes pour les fabricants d’accessoires informatiques.

Quoi qu’il en soit, Huawei se positionne très avantageusement dans un marché toujours plus saturé, où il existe parfois un risque de se perdre. Vendus à 269 $, ou plutôt 169 $, puisque l’entreprise offre aussi une montre connectée destinée aux sportifs en cadeau, d’une valeur de 100 $, les FreeBuds Pro 2 sont une excellente façon d’entendre du bon son à petit prix.