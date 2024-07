OnePlus Nord Buds 3 Pro: beaucoup de bruit (et de silence) à peu de frais

Il y a quelque chose de franchement très satisfaisant, lorsque vous insérez des écouteurs dans vos oreilles et que l’annulation du bruit s’enclenche. Un peu, en fait, comme s’il était soudainement possible de s’isoler un tant soit peu du chaos extérieur. Et à 60$ US, les écouteurs Nord Buds 3 Pro sont tout à fait appropriés pour cette marche sur une rue achalandée, ou encore ce voyage dans le métro.

Que recherche-t-on, au fait, dans des écouteurs sans fil? Une bonne autonomie? La capacité de bloquer le son extérieur? Une fois la synchronisation Bluetooth effectuée avec l’appareil de son choix – téléphone ou ordinateur –, ces écouteurs disposent techniquement d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 44 heures, selon le fabricant.

Dans le cadre d’une utilisation totalisant peut-être une dizaine d’heures, réparties sur plusieurs jours, le niveau de charge du boîtier n’est certainement jamais passé sous les 75%, y compris en maintenant l’annulation du bruit au maximum. Par ailleurs, si la pile est faible, OnePlus affirme qu’une recharge rapidement de 10 minutes permettra d’obtenir une dizaine d’heures d’autonomie en plus. Ce qui est certain, c’est que ce processus est rapide, au grand plaisir de l’usager.

La seule très petite ombre au tableau, c’est qu’à l’instar d’autres écouteurs du genre, on déplorera que les contrôles tactiques sur les appareils eux-mêmes sont juste assez imprécis pour se demander si l’on a appuyé une fois ou deux, par exemple. Ou si notre commande pour changer de piste musicale ne va pas plutôt désactiver l’annulation du bruit. Rien qui ne puisse être réglé en passant par l’application mobile que OnePlus suggère de télécharger.

D’ailleurs, pourquoi ne pas unifier le nom desdites applications? Car pour utiliser la Watch 2, de la même compagnie, il faut installer OHealth. Et pour les écouteurs? HeyMelody! À moins de lire le manuel d’instruction, impossible de deviner ce qui sert à quoi. Cela aurait été franchement plus simple avec « OnePlus Watch », « OnePlus Music », etc.

Autrement, bien honnêtement, il n’y a rien à redire sur ces Buds 3 Pro, qui accomplissent tout à fait la tâche qui leur incombe, c’est-à-dire offrir une expérience sonore tout à fait décente. Surtout pour le prix qui est demandé. On aurait peut-être souhaité un étui avec une base plate, plutôt qu’un ovale qui doit toujours être déposé sur le côté, mais il ne s’agit que d’un choix esthétique, sans plus. Bref, de très bons écouteurs sans-fil, sans chichi.