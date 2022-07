Bille en tête avec Kensington

Dans l’univers des accessoires informatiques, les souris font généralement partie des pauvres oubliés. Pour la plupart des utilisateurs, il suffira d’avoir deux boutons, une molette, et une sensibilité raisonnable, et le tour est joué. Avec l’Orbit Fusion et l’Expert Mouse, Kensington cherche à casser ce modèle du « suffisant ». Est-ce mission accomplie?

Jamais extrêmement populaires, mais jamais tombées dans l’oubli, non plus, les « boules de commande », mieux connues sous leur nom anglais de trackball, ont des allures de souris telles qu’on les imaginait aux balbutiements de l’informatique : un peu comme des appareils de science-fiction, mais en conservant quelque chose d’indéniablement rétro.

Les deux appareils fournis par Kensington ne font pas exception : impossible, après tout, de rater le « clou » du spectacle, en quelque sorte, c’est-à-dire la fameuse boule. Celle-ci vient remplacer l’émetteur laser et les capteurs situés sous n’importe quelle souris moderne. Ou, à l’époque préhistorique vécue par ce journaliste, la boule en caoutchouc lesté qui se trouvait sous les souris, et qu’il fallait nettoyer à intervalles réguliers, pour éviter qu’elle ne s’encrasse.

L’idée est simple. Après tout, pourquoi déplacer l’ensemble de la souris, et ainsi risquer de se fatiguer, ou même de se blesser, si l’on peut se servir uniquement du bout de ses doigts? À l’instar d’un maître de la technologie, nous voilà aux commandes de ce qui ressemble à un vaisseau spatial, ou encore à une interface futuriste d’un film des années 1980 ou 1990. « This is UNIX; I know this », a-t-on envie de s’exclamer, la première fois que l’on active ce type de souris.

D’ailleurs, la transition, lors des premières utilisations de l’Orbit Fusion, et encore plus de l’Expert Mouse, tiennent du voyage dans l’espace sans trop de préparation. Bien entendu, des décennies d’utilisation d’un ordinateur poussent à vouloir déplacer notre souris. Et autant la boule de commande peut être précise pour déplacer son curseur, autant il faut s’habituer aux changements en matière de manipulation.

La question de l’habitude, d’ailleurs, va varier largement en fonction du modèle utilisé. Ainsi, l’Orbit Fusion a des allures de souris plus traditionnelle, en un certain sens, avec sa forme ergonomique et sa série de boutons sur le côté gauche, à l’image d’une souris de jeu. Si le clic droit est véritablement installé à droite de la boule de commande, qui est située sur le dessus, le clic gauche, mais aussi l’équivalent du clic de la molette, ainsi que les fonctions « avancer » et « reculer », fort utiles en naviguant en ligne, notamment, sont toutes sur ce fameux côté gauche.

Bien entendu, il faudra apprendre à manipuler son curseur avec ses doigts plutôt qu’avec l’ensemble de sa main et de son bras, tout comme il faudra s’habituer à la molette de défilement, mais en quelques heures d’utilisation, un individu lambda devrait y parvenir sans mal.

L’Expert Mouse, de son côté, a définitivement des allures de gadget de science-fiction. Avec sa grande taille et ses boutons disposés en quadrilatère autour de la boule de commande, on sort ici définitivement du monde des souris traditionnelles, pour entrer dans quelque chose de nouveau. Ou de plus spécialisé, c’est selon.

Des appareils à apprivoiser

Ultimement, il s’agit tout de même de deux appareils servant à déplacer un curseur sur un écran, et à activer diverses fonctions de base liées audit curseur : on ne tombe donc pas dans un domaine inconnu.

Cependant, nous ne sommes pas non plus en terrain bien connu, à moins d’avoir déjà utilisé ce genre de souris pendant une longue période. Il faudra donc s’adapter en conséquence. Et pour les joueurs, principalement les amateurs de jeux de tir, notamment, ou n’importe quel jeu qui exige de combiner souris et réflexes aiguisés, il est fort probable que cette adaptation ne se fasse jamais : on préférera, en effet, conserver une souris traditionnelle, possiblement une souris justement prévue pour les jeux, plutôt que de devoir s’astreindre à de longues et frustrantes heures d’apprentissage.

Autrement, il y a bien peu de choses négatives à dire, que ce soit sur l’Orbit Fusion ou l’Expert Mouse. Les deux sont sans fil et utilisent des piles AA. Les deux disposent aussi d’un petit compartiment pour y ranger l’adaptateur permettant de se connecter à un ordinateur, en plus d’offrir une connexion Bluetooth. On aurait souhaité que les boutons de l’Orbit Mouse, quelque peu rigides, soient remplacés par ceux de l’Expert Mouse, dont le clic résonne agréablement à l’oreille. Mais sinon, toute personne souhaitant adopter une nouvelle méthode pour utiliser un ordinateur y trouvera son compte.

L’Orbit Fusion et l’Expert Mouse sont offertes au prix de 80 et 109 $ US, respectivement.