Rembobinage #150: nos meilleurs films de 2024

Cette fois encore, Hugo et Kevin terminent l’année avec leur palmarès des meilleurs films de 2024. Dans cet épisode de Rembobinage, on passe donc du rire aux larmes, de l’amour à la violence et à la mort, de Furiosa à Anora, en passant par The Substance, Festin boréal, Ababouiné, Conclave, The Substance et bien d’autres!

Le palmarès de Kevin

Le palmarès de Hugo

Au plaisir de se retrouver en 2025!

Pour ne pas manquer un épisode, visitez la page de l’émission.

Abonnez-vous à notre page Facebook pour des primeurs, des discussions, des concours, et plus encore.

Trouvez-nous sur Transistor.

Nous sommes aussi sur Spotify… et sur Apple Podcasts.

Envie d’encore plus de Rembobinage? Visitez-nous sur Patreon pour découvrir La Voûte, des épisodes exclusifs sur des oeuvres qui ont marqué leur époque.