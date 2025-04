Projection #07: Secretary

En 2002, une jeune Maggie Gyllenhaal entrait au service d’un mystérieux avocat interprété par le non moins mystérieux James Spader. S’ensuivra une relation de domination et soumission qui a fait école. À Projection, Chloé et Hugo explorent SECRETARY et ses échanges déstabilisants qui jouent autant sur l’érotisme que sur le déséquilibre entre envies et traumatismes.

