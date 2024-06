Rembobinage #128: I Saw The TV Glow

Écrit et réalisé par Jane Schoenburn, I SAW THE TV GLOW est un drame d’horreur psychologique impliquant deux amis très proches, une (fausse) série télévisée psychédélique, et bien des surprises. À Rembobinage, Hugo et Kevin se retrouvent coincés dans une oeuvre évoquant le mal-être de l’adolescence et l’oppression des banlieues mornes et ennuyeuses.

