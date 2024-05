Rembobinage #121: Monkey Man

Premier film de Dev Patel comme réalisateur, mais aussi coscénariste et producteur, MONKEY MAN est à la fois un hommage aux films d’action des années 1980 et aux classiques des arts martiaux, et une charge à fond de train contre la violence politique et sectaire qui ébranle l’Inde, et la corruption qui la gangrène. Dans cet épisode de Rembobinage, Hugo Prévost et Kevin Laforest se salissent les mains pour venger leur honneur bafoué et explorer ce film coup-de-poing, dans tous les sens du terme.

