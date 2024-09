Rembobinage express #04: The Substance

Sacré meilleur scénario à Cannes, THE SUBSTANCE, écrit et réalisé par Coralie Fargeat, s’attaque de plein fouet à l’industrie de la beauté et au culte du toujours plus jeune, toujours plus sexy. À Rembobinage express, Hugo Prévost revient avec délice sur ce fantastique drame de body horror mettant en vedette une Demi Moore en très grande forme.

