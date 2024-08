Rembobinage #134: The Dead Don’t Hurt

Dans l’Ouest américain, un ancien soldat danois et une femme canadienne-française uniront leur destin dans THE DEAD DON’T HURT, un western féministe mêlant vie de famille, violence, amour et colère, sur fond de territoire sauvage. À Rembobinage, Hugo Prévost et Kevin Laforest discutent de ce long-métrage scénarisé, réalisé et coproduit par le bien connu Viggo Mortensen.

