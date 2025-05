Exclam! Et si on riait pour de vrai?!

Avec l’été qui tarde à se pointer pour de bon dans toute sa désinvolture, en gilet-bedaine, la métropole avait bien besoin d’un événement à l’humour frais et vitaminé. Et c’est la promesse tenue pas les organisateurs du festival Exclam, à qui l’on doit le Montreux Comedy Festival, qui souffle ses 36 bougies en novembre prochain. Une semaine de fous rires, avec de joyeux lurons et luronnes des quatre coins du globe.

L’ADN d’Exclam est initialement européen, et sa programmation se veut une vitrine grande ouverte sur l’humour polyglotte. Avec une tangente sur l’espace francophone. Une formule qui appelle à la découverte, sans passeport autre que l’envie de s’éclater avec l’animateur de la soirée d’ouverture Babel: Mehdi Bousaidan. Humoriste et improvisateur, il « passe la puck » à toute une bande d’allumés pour une tournée d’humour en partance du Québec, pour ensuite passer en France, en Suisse, en Belgique, mais aussi en Italie et au Brésil. Au total, neuf artistes de l’humour et de la réflexion par la déconnade.

Contemporain et branché sur une forme d’expression vitale à la santé psychologique en 2025, Exclam offre un tableau de diversité culturelle et de surprises loin de l’humour convenu « grand marché ». On y aborde, avec la jeune Belgo-Camerounaise Sarah Lélé, le poids du féminisme en Afrique et de l’homophobie. Et sans filtre, jusqu’à tourner en dérision la vague wokiste, dans un numéro hilarant de Rachid Badouri, sur une école de formation de terroristes arabes soumis à cette école de pensée. À se tordre de rire!