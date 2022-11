Heure supplémentaire S02E03 : l’entrepreneuriat, l’idéal de la vie professionnelle?

Le portrait qu’on brosse de l’entrepreneuriat semble parfois idéal : faire de l’argent en travaillant quand on le veut, de la façon dont on le veut, et ce, sans devoir rendre de comptes à qui que ce soit. Est-ce véritablement l’idéal professionnel à atteindre?

Dans le cadre de l’épisode 3 de la deuxième saison d’Heure supplémentaire, on en discute avec Normand, entrepreneur ayant plus de 20 ans d’expérience, qui nous partage les doutes qui l’ont habité, sa vision de la réussite et les ingrédients essentiels qui lui ont permis d’évoluer comme travailleur autonome.

