Paperplane, voyage planant sur du papier léger

Les spectacles de cirque se développent désormais sur des thèmes de la vie. Paperplane, proposé comme dernier spectacle de la saison à La Tohu, envisage la vie entière. Un voyage de la naissance à la mort dans le cadre duquel on se croise dans les aéroports, et dont les lettres, les photos et les mouchoirs servent à nous rapprocher ou à nous consoler de ceux qui ne sont plus là.

Beaucoup de feuilles de papier blanc, très légères, flottent sur la scène et entre les mains habiles des artistes. De grands draps descendent du ciel, des cerfs-volants voltigent au-dessus des spectateurs.

Des vidéos en fond de scène évoquent les souvenirs d’enfance, également les croisements de personnes pressées ou leurs attentes du départ du prochain vol en avion. Leurs valises en main, les huit artistes se déplacent de manières anonymes ou s’arrêtent et font soudain connaissance. Naîtront parfois de grandes amitiés, ou quelque idylle et la constitution d’une famille…

Une séquence sur le thème du baseball tranche un peu avec le thème général, mais pourquoi pas? Elle permet des jongleries et des effets de quasi-prestidigitation.

Au cours de tous ces mouvements humains, les numéros de cirque se succèdent alors que les artistes dévoilent leur grand talent. Danse acrobatique, roue Cyr, sangles aériennes, cerceau et autres virtuosités propres à l’art du cirque… En marge de la scène, un piano à queue, où joue et chante l’une des artistes, sert aussi de scène aux acrobates et aux équilibristes.

Car l’une des caractéristiques intéressantes de ce spectacle, c’est le talent musical de la plupart des artistes.

En effet, ceux-ci n’excellent pas seulement en matière d’arts circassiens, mais ils semblent aussi être tous capables de jouer d’un instrument (violon, guitare, piano) et même de chanter sans perdre leur souffle, tout en effectuant leurs incroyables acrobaties… Cette séquence est des plus impressionnantes et montre la force et la maîtrise des artistes, qui accomplissent toujours leur numéro l’air de rien, comme si c’était facile et réalisable par tout un chacun.

Beaucoup de chansons, donc, au cours de ce voyage; la poésie et la nostalgie sont au rendez-vous. Si le début du spectacle traine un peu à se mettre en place, la suite se dérroule de manière beaucoup plus fluide et laisse au public une très belle impression.

Paperplane, une création de la compagnie Théâtre Advienne que Pourra

Une création de Frédéric Bélanger et Émilie Émiroglou

Mise en scène : Frédéric Bélanger

Artistes : Myriam Deraiche – mains à mains; Samuel Charlton – mains à mains; Bobby cookson – roue Cyr; Evelyne Laforest – danse, hula hoop, équilibre; Marceau Bidal – sangles aériennes; Hyppolyte – protagoniste; Alexandra Royer – cerceau, et Sarah Leblanc-Gosselin – voix-piano

Du 10 au 21 avril 2025 à la Tohu, à Montréal