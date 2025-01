Travis Knights, un chevalier des claquettes sur la planète Mars

Depuis qu’il est enfant, Travis Knights s’adonne à la Tap Dance. Formé par la diva de la discipline, Ethel Bruneau, alias « Miss Swing », il est non seulement devenu un danseur exceptionnel, mais il a métamorphosé cette danse en la libérant de ses contraintes antérieures, dans le cadre de son spectacle The Mars Project.

Avec lui, les claquettes ne sont ainsi plus seulement un ensemble de mouvements du corps et des pieds au rythme d’une musique, mais une dimension musicale à part entière du jazz parmi les autres instruments, et autorisant la créativité propre à chaque artiste en performance.

À cela, Travis Knights ajoute une dimension théâtrale pour The Mars Project, présenté dans le cadre de Danse Danse, au théâtre Maisonneuve. Les quatre protagonistes de l’œuvre demandent à être transportés sur la Planète rouge où il semble faire bon vivre, aidés en cela par Krypto, un être à part et qui est pure intelligence artificielle.

Cela fait beaucoup de monde sur scène: quatre musiciens, une chanteuse et un chanteur de jazz, quatre artistes de claquettes (dont certains chantent aussi en plus de danser et d’accompagner le groupe musical de leurs propres percussions et performances), et un danseur contorsionniste, acrobate de génie qui joue le rôle de la fameuse IA, Krypto. Beaucoup de monde donc, et beaucoup de bonne humeur pour ce spectacle hybride, très dansé, mais très musical; très musical, mais très dansé.

Les deux disciplines que sont la musique et la danse se fondent l’une dans l’autre. La liberté des musiciens est aussi celle des danseurs et du mouvement de leurs pieds qui percutent le sol en émettant une musique. Les uns et les autres se répondent, se font écho, collaborent dans leurs improvisations respectives.

Le fond de scène permet des projections spectaculaires du ciel étoilé, du lever de Mars et du séjour sur la planète rouge. Même le plafond du théâtre est illuminé des discrètes étoiles du monde sidéral.

The Mars Project est un spectacle de danse et de musique par des artistes de haut calibre, des artistes sympathiques dont on sent le plaisir d’être sur scène. Le tout est accompagné de Krypto, une intelligence artificielle si talentueuse que le rôle ne pouvait être tenu que par un vrai être humain.

The Mars Project

Danse Danse

Directeur artistique / chorégraphe : Travis Knights

Cochorégraphe : Lisa La Touche

Producteur : Gregory « Krypto » Selinger

Directeur musical : Dwight Jones

Conception vidéo : Daniele Guevara

Chanteur·se / compositeur·rice : Markus Aurelyus, Joanna Majoko

Musiciens : Dwight Jones, Vennie Tu, Victor Xu et Justin McHugh

Danseur·se·s: Travis Knights, Thomas Moon, Brinae Ali, Reona et Greg « Krypto » Selinger

Conception des éclairages : Simon Rossiter

Conception des costumes : Reginald Knights

Du 15 au 18 janvier 2025, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal