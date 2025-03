Louise Bédard et ses portraits de femmes

La compagnie québécoise Louise Bédard Danse fête ses 35 ans cette année. Autant dire que la principale intéressée n’est pas une jeune danseuse. Elle n’en a pas pour autant perdu son énergie et sa capacité créatrice, loin de là. À la fois danseuse et chorégraphe, elle interprète dans Sans collier. Physiographie d’existences, au théâtre de La Chapelle – le lieu où elle a déjà proposé plus de 10 spectacles –, un florilège de portraits de femmes répartis entre les trois soirées de représentation.

Dix-sept solos répartis durant les trois soirées de représentation, cela signifie dix-sept personnages féminins aux personnalités bien affirmées, aux sentiments et aux manières de bouger toutes différentes les unes des autres; entourées d’objets, d’accessoires et accompagnées de musiques et de bruits bien particuliers.

L’idée du spectacle a émergé dans l’esprit de Louise Bédard durant la pandémie. Un peu désœuvrée comme beaucoup d’entre-nous, elle a profité de cette période pour réfléchir à une nouvelle création. Des photographies d’elle-même, revêtue de différents vêtements, coiffures, chaussures et accessoires, ont servi de point de départ au spectacle.

Chaque femme ainsi imaginée évolue dans un certain espace géographique et laisse parfois émerger à travers ses paroles une bribe de vécu: amour déçu, vocation contrariée, spiritualité ou solitude infinie… Des vidéos s’ajoutent sur de grands rideaux transparents, et différents objets qui garnissent la scène de manière agréable. De beaux éclairages et un fond sonore accompagnent les métamorphoses de l’artiste.

La voilà qui apparaît en manteau de peau rouge et bottes multicolores ou en pantalon couleur crème, tee-shirt et bottes assorties… les cheveux détachés ou d’une autre couleur ou encore surmontés d’un chapeau… revêtue de papier qui se froissent à chacun de ses pas ou prisonnière d’une chaise par des liens qu’elle défait… Certaines de ses attitudes sont tragiques d’autres plus drôles et toujours insolites.

L’idée est intéressante, mais aurait sûrement gagné à être resserrée dans le temps. Sans doute que les changements de tenue, même exécutés à toute allure, nécessitent forcément un certain délai. Mais les séquences auraient pu être légèrement raccourcies, ce qui ferait mieux passer l’ensemble et éviterait au spectateur de ressentir quelques longueurs.

Ce n’est pas faute de matériel, d’accessoires et d’objets. La prestation de Louise Bédard est dansée, mais ressemble aussi à de la performance, tant elle joue et manipule, voire improvise avec tout ce qu’elle utilise et qui se trouve sur la scène.

Sans collier. Physiographie d’existences

Production : Louise Bédard Danse

Chorégraphe et interprète : Louise Bédard

Dramaturge : Angélique Willkie

Assistance à la dramaturgie : Anne Thériault

Compositrice : Diane Labrosse

Scénographe : Marilène Bastien

Conceptrice lumière : Lucie Bazzo

Vidéo : Robin Pineda Gould

Sans collier. Physiographie d’existences, les 25, 27 et 29 mars 2025, au théâtre La Chapelle, à Montréal