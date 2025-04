Tutu, quand la danse se moque de la danse avec bienveillance

Soirée d’autodérision pour la compagnie Chicos Mambo: six hommes sur scène, acteurs, danseurs, comédiens, acrobates – travestis en femmes – se moquent avec bienveillance de tous les codes traditionnels de la danse. Petits rats de l’opéra en tutus, danse classique sur pointes, concours de danse sociale et autres. Tout y passe dans ce spectacle offert par de vrais danseurs talentueux, mais qui ne peuvent s’empêcher de faillir pour faire rire le public.

Cela donne un spectacle décalé et loufoque. Les pectoraux tranchent avec les tenues légères et féminines de plumes roses. Les danseurs se loupent parfois dans leurs duos, s’en font discrètement mais visiblement le reproche, oublient leurs pas et se dissocient du groupe, se rattrapent, se tordent la cheville et manifestent leur mauvaise humeur… autant de ratés qu’on ne voit jamais sur la scène d’un ballet, quel qu’il soit.

Si le spectacle composé de multiples scénettes très variées, sur une sélection bien choisie de belles musiques, fait rire la salle, il démontre aussi, du même coup, la difficulté de cet art et la rigueur qu’il nécessite.

Beaucoup de costumes très colorés se succèdent; les perruques aux longues chevelures féminines ou les chapeaux de légumes en plume côtoient les déguisements en bébé ou en vilains petits canards pour une séquence du Lac des cygnes comme on ne l’a jamais vue.

Le spectacle mêle théâtre, danse, arts circassiens et prestidigitation. Les artistes, sous leurs jeux ostensiblement boudeurs ou prétentieux, manifestent une bonne humeur communicative au public. Personne ne se prend au sérieux, même si au cœur de tous ces gags voulus, le public peut apprécier des moments dansés de très grande qualité.

Il ne faut toutefois pas aller voir ce genre de spectacle si on s’attend un vrai ballet, on en sortirait frustré. Les artistes sont cependant excellents et c’est une des grandes qualités du spectacle de montrer le contraste entre la beauté du geste et celui qui est volontairement détourné.

La salle du théâtre Outremont était enthousiaste à la fin du spectacle. Et le chorégraphe venu saluer avec les danseurs a réussi l’exploit de « tutufier », selon son expression, l’intégralité du public.

Sous sa direction précise et pendant plusieurs minutes supplémentaires, toute la salle s’est mise à danser et même à chanter sur la musique diffusée de la valse no 2 bien connue de Chostakovitch… La preuve que le public aime la danse sous toutes ses formes, sans exception.

Tutu

Chicos Mambo

Conception / Chorégraphie : Philippe Lafeuille

Danseurs : Marc Behra, David Guasgua M., Kamil Pawel Jasinski, Julien Mercier, Vincent Simon et Vincenzo Veneruso

Zentai : Corinne Barbara

Tutu, le 17 avril 2025 au théâtre Outremont, à Montréal