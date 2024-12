Watchmen Chapter II: minuit moins une sur l’horloge de la fin du monde

Cette année, les studios d’animation de Warner ont visé haut en adaptant à l’écran de grandes œuvres du catalogue de DC Comics, et après Crisis on Infinite Earths, ils s’attaquent à un autre classique avec la version animée de Watchmen, dont le deuxième et dernier chapitre est disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD.

Watchmen prend place en 1985, dans une version parallèle de l’Amérique où Richard Nixon est toujours président. Suite à la mort violente d’Edward Blake, surnommé le Comédien, ses anciens collègues, qui ont pour la plupart remisé leurs costumes depuis que les justiciers masqués ont été déclarés hors-la-loi huit ans auparavant, décident d’enquêter sur le crime. L’énigmatique et intransigeant Rorschach a été arrêté par la police pour un meurtre qu’il n’a pas commis à la fin du premier chapitre, et suite à l’exil sur la planète Mars de Dr Manhattan, la Troisième Guerre mondiale entre les États-Unis et l’Union Soviétique semble de plus en plus inévitable. Laurie Juspeczyk, mieux connue sous le nom de Silk Specter, et Dan Dreiberg, un superhéros appelé Nite Owl, reprennent maintenant du service et tentent de découvrir si tous ces événements sont liés, ce qui les mènera jusqu’en Antarctique, au cœur d’un sinistre complot menaçant le futur même de l’humanité.

Watchmen a révolutionné le monde des comics lors de sa parution à la fin des années 1980. Le génial Alan Moore n’a pas seulement déconstruit la figure du superhéros en l’ancrant dans la réalité, il a signé une œuvre littéraire finement ciselée où, comme dans une horloge, chaque pièce, même la plus petite, participe au bon fonctionnement de l’ensemble. En plus de marquer la naissance du roman graphique tel qu’on le connaît aujourd’hui, il a également donné ses lettres de noblesse au médium en y traitant de thèmes politiques et philosophiques. Transposer un tel classique en animation constituait donc un énorme défi, mais contrairement à la version animée de Crisis on Infinite Earths, qui ne conserve que le concept de base pour raconter sa propre histoire, on est ici en présence d’une adaptation extrêmement fidèle, qui reprend les mêmes scènes et les mêmes dialogues, souvent mot pour mot.

Comme pour le premier chapitre, l’animation de Watchmen: Chapter II est faite en images de synthèse 3D avec des textures de dessins faits à la main. Le résultat est visuellement plus beau que la moyenne des productions des studios Warner, mais pas autant que les illustrations de Dave Gibbons dans le roman graphique. La ville de New York semble trop propre, et ne transmet pas la saleté et la décrépitude que l’on sentait dans chaque case du comics. Le film rassemble une impressionnante brochette de comédiens pour le doublage des voix, dont Troy Baker (Adrian Veidt), Adrienne Barbeau (Sally Jupiter), Jeffrey Combs (Moloch), Michael Cerveris (Dr Manhattan), Katee Sackhoff (Laurie Juspeczyk), et Matthew Rhys (Dan Dreiberg). Dans le rôle de Rorschach, Titus Welliver calque clairement sa performance sur la voix rocailleuse qu’utilisait Jackie Earle Haley dans le film de 2009 de Zach Snyder.

En plus d’un disque 4K et d’un code donnant accès à une copie numérique, l’édition ultra-haute définition de Watchmen: Chapter II compte près de quarante minutes de matériel supplémentaire réparti en trois revuettes. Dans la première, Dave Gibbons aborde le processus créatif, la pression de sortir un numéro chaque mois, et les raisons pour lesquelles le comics de pirate Black Freighter a été intégré à l’histoire. L’équipe de production du film parle des défis d’adapter une œuvre aussi iconique dans la seconde revuette, et du changement de ton entre le premier chapitre, aux influences néo-noir, et le deuxième, davantage axé sur l’action. Le dernier document explore la conception graphique de l’univers et des costumes, autant dans le roman graphique original que dans cette adaptation animée.

Très fidèle et bénéficiant d’une production d’une grande qualité, autant en termes d’animation que de doublage, Watchmen ne décevra pas les amateurs de l’œuvre d’Alan Moore et de Dave Gibbons. Souhaitons que la nouvelle génération, qui découvrira ce classique pour la première fois, sera incitée à se procurer le roman graphique original, qui demeure la meilleure histoire de superhéros de tous les temps.

8/10

Watchmen: Chapter II

Réalisation: Brandon Vietti



Scénario: J. Michael Straczynski (d’après l’œuvre d’Alan Moore et Dave Gibbons)

Avec: Troy Baker, Adrienne Barbeau, Michael Cerveris, Matthew Rhys, Katee Sackhoff, Titus Welliver et Jeffrey Combs

Durée: 89 minutes

Format : UHD (4K et copie numérique)

Langue : Anglais et espagnol (avec sous-titres français)