Crisis on Infinite Earths – Part One: mort (et renaissance) du multivers

Crisis on Infinite Earths, l’un des plus grands classiques jamais publié par DC Comics, a enfin droit à un ambitieux film d’animation qui se déclinera en trois parties, et dont la première est disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD.

Suite à sa rencontre avec un vieillard itinérant, Barry Allen alias Flash, l’homme le plus rapide de la planète, ne cesse d’être transporté à différentes époques et dans diverses réalités, sans qu’il n’ait aucun contrôle sur le déclenchement de ces sauts temporels et interdimensionnels, ni sur leur durée.

Sur des Terres parallèles, il tombe tour à tour sur le Syndicat du Crime, composé par des contreparties maléfiques de ses amis superhéros, et participe à la formation de la Justice League en compagnie de Superman et de Batman.

Le jour de son mariage avec Iris West, une entité se faisant appeler Harbinger interrompt la cérémonie et déclare qu’elle est venue recruter les plus grands héros de toutes les dimensions afin de stopper une vague d’antimatière oblitérant tout sur son passage. Barry mettra alors tout en œuvre pour empêcher non pas la fin d’un monde, mais la fin de tous les mondes existants à travers le multivers.

En 1985, afin de mettre un terme à cinq décennies d’origines conflictuelles et à des problèmes de continuité de plus en plus apparents, Marv Wolfman et George Pérez créent Crisis on Infinite Earths, un récit qui allait donner un tout nouveau départ à l’univers de DC en effaçant carrément le passé. L’immense succès de cette maxi-série a d’ailleurs donné naissance à ce qu’on appelle aujourd’hui les crossovers, des événements si massifs que leur intrigue se répercute à travers toutes les publications d’une même maison d’édition.

Les différentes émissions télévisées de Greg Berlanti (familièrement appelées le « Arrowverse » parce qu’elles sont toutes issues de la série Arrow), ont tenté de raconter cette histoire en 2019, mais les budgets télévisuels n’étaient pas suffisants pour rendre justice à l’ampleur de cette épopée, et c’est à une version largement simplifiée que les téléspectateurs ont eu droit.

L’animation est assurément un médium de choix pour transposer cet événement épique à l’écran. Planifié en trois parties d’une heure trente chacune, Crisis on Infinite Earths est sans doute le projet le plus ambitieux des studios d’animation de Warner à ce jour.

Plutôt que de reprendre à la lettre le scénario du comics, l’auteur Jim Krieg s’en inspire librement. Il conserve le principe derrière l’intrigue originale, mais tisse ici une histoire différente et inédite. Les lecteurs de longue date de DC pourront donc visionner un long-métrage à la fois nouveau et familier.

Même si le récit met d’abord l’emphase sur Flash, on se retrouve en présence d’un véritable buffet de superhéros, avec des dizaines et des dizaines de personnages dont Superman, Green Arrow, Batman, Robin, Martian Manhunter, Mr. Terrific, Aquaman, Wonder Woman, Huntress, Blue Beetle, The Question, Doctor Light, Supergirl, et j’en passe.

La qualité visuelle des animations en 2D des studios d’animation Warner s’est visiblement améliorée dans les dernières années, et sans être aussi peaufinés que ceux des comics, qui constituent de nos jours de véritables œuvres d’art, les dessins des personnages sont moins sommaires, et beaucoup plus réussis.

Plusieurs acteurs de talent effectuent le doublage des superhéros de Crisis on Infinite Earths. Matt Bomer (le Negative Man de la série télévisée Doom Patrol) incarne Barry Allen. Avec une voix graveleuse à souhait, Jensen Ackles (Supernatural) livre un excellent Batman. Zachary Quinto est Lex Luthor, Alexandra Daddario tient le rôle de Lois Lane, et Lou Diamond Phillips celui du Spectre. Bien connu pour son interprétation de Nathan Drake dans la série de jeux vidéo Uncharted, Nolan North incarne Hal Jordan.

En plus du film sur disque 4K, la version ultra-haute définition de Crisis on Infinite Earths – Part One contient également un code donnant accès à une copie numérique. Il n’y a que deux revuettes d’une dizaine de minutes chacune du côté du matériel supplémentaire, mais elles valent le détour.

Dans la première, l’équipe créative des studios Warner explique comment les sept films d’animation précédents ont servi à introduire les personnages, à étayer le principe du multivers et à approfondir certains concepts, qui trouvent leur point culminant dans ce long-métrage animé en trois parties.

Dans la seconde revuette, Jim Lee, Matt Bomer, Marv Wolfman, Jerry Ordway et Robert Greenberger parlent du comics original, des défis de l’adapter à l’écran, et du rôle central que tient Flash dans l’intrigue.

Meilleur que les plus récentes adaptations cinématographiques de superhéros avec des comédiens en chair et en os, Crisis on Infinite Earths est un pur régal pour les lecteurs de longue date des comics de DC, et on est déjà impatient de voir le deuxième et le troisième volet de cette épopée épique, qui devraient paraître en 2024.

8/10

Justice League: Crisis on Infinite Earths – Part One

Réalisation: Jeff Wamester

Scénario: James Krieg, George Pérez et Marv Wolfman

Avec: Matt Bomer, Jensen Ackles, Darren Criss, Meg Donnelly, Zachary Quinto, Alexandra Daddario et Nolan North

Durée: 92 minutes

Format : UHD (4K et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol