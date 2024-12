Jouer comme un pro, avec la Phantom de Hexgaming

Vous êtes à la recherche d’une manette de jeu pour votre console PlayStation 5? Si vous souhaitez obtenir davantage d’options de personnalisation que ce qui est offert par la DualSense, la Phantom Gaming Pro de Hexgaming est le choix tout désigné.

On ne pense habituellement pas beaucoup à sa manette, et la plupart utilisent celle qui venait avec leur console au moment de l’achat sans trop se poser de questions. Pourtant, il s’agit d’un outil essentiel, à travers lequel nous interagissons quotidiennement avec nos jeux vidéo, et une bonne manette peut vraiment améliorer son expérience générale. C’est le cas de la Phantom Gaming Pro. Mettant à profit ses nombreuses années d’expérience dans le domaine, la compagnie Hexgaming a en effet créé un contrôleur qui rend chaque action précise, fluide et intuitive, tout en offrant des réglages de boutons et de gâchettes capables de s’adapter aux goûts particuliers de chacun.

Dès les premiers instants, on remarque que la Phantom Gaming Pro se prend très bien en main. Son poids est satisfaisant, et le recouvrement antidérapant des deux poignées assure un confort optimal qui aide les joueurs à maintenir une prise ferme lors de marathons de jeu. La manette offre toutes les fonctionnalités de la DualSense de Sony, soit un micro, un haut-parleur intégré, un pavé tactile, une barre lumineuse pouvant changer de couleur, deux bâtons analogiques, quatre gâchettes, un pavé directionnel et quatre boutons d’action. Non seulement la prise pour les casques d’écoute et les microphones est-elle standard, mais la manette est compatible avec tous les chargeurs. On peut donc continuer d’utiliser les accessoires que l’on possède déjà.

La Phantom Gaming Pro vient avec pas moins de huit différents bâtons analogiques (deux concaves réguliers, deux concaves allongés, deux bombés, et un combo composé d’un bâton bombé et d’un concave régulier). Ceux-ci sont faciles à installer et à retirer, ce qui permet d’expérimenter pour trouver sa configuration idéale. Tandis que certains utilisateurs de la DualSense ont été confrontés à des problèmes de dérive des manches, alors que les bâtons analogiques bloquent dans une certaine direction au lieu de revenir à leur position neutre, la Phantom utilise des aimants en forme d’éventail, une technologie garantissant que les bâtons reviennent toujours à leur position centrale.

Les quatre gâchettes sont facilement ajustables, et il suffit d’actionner l’interrupteur à l’arrière pour passer du mode adaptatif avec un retour haptique complet au mode numérique, offrant une cadence de tir considérablement accélérée parfaite pour les FPS. La différence majeure avec la DualSense est que la Phantom offre quatre boutons supplémentaires, qui se trouvent à l’arrière des deux manches et sont faciles d’accès. On peut leur assigner la fonction que l’on souhaite, et personnaliser leurs paramètres est un jeu d’enfant, surtout que l’on peut créer jusqu’à six profils différents et basculer entre les différents mappages en un instant, même dans le feu de l’action.



Alors que la DualSense se détaille dans les eaux de 90$, la Phantom Gaming Pro est beaucoup plus dispendieuse, avec un prix tournant dans les environs de 230$. Les joueurs occasionnels n’auront peut-être pas besoin de toutes les fonctionnalités supplémentaires qu’elle offre, mais pour les mordus qui passent leurs soirées à jouer, surtout à des jeux de tir en ligne où la compétition est féroce, ou pour les professionnels participant à des tournois de eSport, elle offre un léger avantage. La manette est disponible dans plusieurs teintes (noir, blanc, gris, bleu ou transparente), et vient dans un étui de transport de bonne qualité, résistant aux chocs. À l’intérieur, on retrouve un câble de recharge confortablement long, ainsi qu’une boîte de rangement pour les huit bâtons analogiques interchangeables.

Je ne suis pas prêt à dire que la Phantom Gaming Pro a amélioré mes performances en ligne à Call of Duty Black Ops 6, mais j’ai tout de même beaucoup apprécié sa prise en main, sa solidité, son confort, et ses innombrables options de configuration et de personnalisation qui offrent une expérience taillée sur mesure, peu importe le type de jeu auquel on s’adonne.