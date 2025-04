Le Zenbook A14, la portabilité à tout prix

Moins d’un kilogramme: voilà le poids du Zenbook A14, l’un des plus récents modèles du fabricant ASUS. L’entreprise mise ainsi beaucoup, dans ce cas-ci, sur la portabilité de cette proposition informatique pour tenter de permettre à cette déclinaison de sa gamme Zenbook de se démarquer.

Comme nous le disions, donc, poids réduit, mais aussi écran FHD OLED de 14 pouces, le tout combiné à un processeur Snapdragon; ce A14 possède aussi un fini appelé « ceralumnium », soit, on peut l’imaginer, un mélange d’une mince couche de céramique sur un châssis en aluminium. De quoi donner un résultat qui semble à la fois solide, mais aussi résistant aux égratignures et autres taches.

Autrement, le clavier est lui aussi tout à fait satisfaisant, sans être fantastique: la frappe y est confortable et le sentiment de taper est bien présent, malgré, bien entendu, le peu d’espace offert pour le « déplacement » des touches.

L’autonomie semble également être au rendez-vous; ce journaliste n’a pas pris le temps de faire tourner de la vidéo pendant 32 heures pour vérifier si l’affirmation d’ASUS à ce sujet est véridique, mais tout ordinateur portatif capable de conserver une charge pendant plus d’une journée de travail passe le test. Surtout si l’on tient compte du fait qu’encore une fois, il y a bien peu d’espace pour placer toutes les composantes dans le châssis, ici.

On déplorera, peut-être, la charnière rattachant l’écran au corps de l’ordinateur, qui semble un peu molle, mais ce défaut n’en est pratiquement pas un; si l’on déplace sa machine, il suffira sans doute d’en rabattre le couvercle, quitte à déverrouiller l’enfin par la suite.

Enfin, ASUS affirme que le A14 est le « portatif équipé de Copilot le plus léger au monde ». Comme on se demande encore à quoi peuvent bien servir toutes ces « intelligences » qui semblent surtout consommer de grandes quantités d’électricité, sans parler du transfert probable d’informations vers Microsoft, et du pillage d’oeuvres et de sites web afin d’alimenter les engins de création graphique et les modèles langagiers, on évitera simplement d’appuyer sur la touche dédiée, en plus de désactiver les fonctionnalités suggérées lors de l’activation de Windows.

Pour environ 1350$, il est clair que l’A14 s’adresse à des consommateurs qui recherchent expressément une portabilité accrue, quitte à sacrifier une partie de la connectivité physique, notamment. Il s’agit d’une très bonne machine, au demeurant, mais pour le plus grand public, il se peut que des choix moins dispendieux soient plus appropriés.