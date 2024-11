Lunar Halo: une humanité en transformation illustrée par la danse

Les phénomènes que l’on peut observer dans le ciel sont-ils annonciateurs de bouleversements pour notre planète? C’est sur cette prémisse que se base le spectacle de danse contemporaine Lunar Halo, du grand chorégraphe taiwanais Cheng Tsung-lung. Treize extraordinaires artistes sur scène, dans des décors de lumières, de projections et de miroirs étonnants, laissent l’imagination du spectateur voguer sur la nature de ces transformations.

Le ballet Lunar Halo propose ainsi des tableaux de toute beauté et des chorégraphies exigeantes et très originales, qui incluent les arts martiaux comme héritage de son créateur.

Chaque moment est saisissant, imprévisible, spectaculaire. Dans l’un des premiers tableaux, sept danseurs n’en font qu’un. Les corps sont liés les uns aux autres en une créature animale, sorte de mille-pattes géant qui respire et se déplace en se contorsionnant. L’effet est saisissant.

Sur une musique hypnotisante du groupe islandais Sigur Rós – sans doute parce que le phénomène stellaire qui a inspiré le chorégraphe taiwanais a été observé en Islande – la créature se déplace lentement, se défait, se déforme et se reforme avec grâce et élégance, mais non sans susciter une certaine inquiétude.

Pour toutes les séquences, les corps sont torse nus ou revêtus de tuniques couleur chair pour les femmes. Les artistes changent pourtant de costumes pour leur bas sans qu’on sache trop comment. Les larges pantalons, souvent frangés, et les amples jupes aux couleurs harmonieusement choisies ajoutent aux mouvements des longues chevelures féminines dans des chorégraphies où les artistes déploient une énergie incroyable. Les thèmes se situent entre la « sauvagerie » et l’anticipation vertigineuse.

Un superbe solo va jusqu’aux limites de déplacement des diverses parties d’un corps humain. Tout se meut chez cette danseuse d’une souplesse exceptionnelle. De la pointe de ses pieds jusqu’au bout de ses cheveux, elle propose une performance merveilleuse qui donne conscience des plus extrêmes capacités de mouvement d’un corps.

Le spectacle est généreux, en plus d’être rempli de surprises et d’effets visuels grandioses. Les danses coordonnées, ou qui mettent en scène les 13 artistes – je pense à l’une des dernières scènes – sont d’une beauté sidérante, aidées par des effets lumineux et visuels tout à fait inédits.

Lunar Halo, présenté par Danse Danse

Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan

Chorégraphie : CHENG Tsung-lung

Musique : Sigur Rós

Direction musicale : Kjartan Holm

Conception et direction visuelles : Jam WU

Conception des éclairages : SHEN Po-hung

Conception vidéo : Ethan WANG

Conception des costumes : CHEN Shao-yen

Artistes : CHEN Mu-han, HOU Tang-li, HUANG Mei-ya, LEE Tzu-chun, WU Jui-ying, YEH Po-sheng, CHAN Pui-pui, CHEN Lien-wei, CHEN Tsung-chiao, CHOU Chen-yeh, FAN Chia-hsuan, HSU Chih-hen, HUANG Lu-kai, HUANG Po-kai, HUANG Yen-cheng, SHAO Hsing-wen, YEN Hsueh-hsin, CHANG Hung-mao, CHANG Pei-cheng, HUANG Hsiang-ting et WANG Chun-hung

Du 28 au 30 novembre 2024 au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal