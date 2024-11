Raven Mother, l’hommage à l’héritage d’une grand-mère inspirante

Margaret Harris (1931-2020) a su transmettre à sa famille les riches traditions de sa culture autochtone issue de plusieurs peuples premiers de Colombie-Britannique. Sa descendance peut ainsi les adapter à leur époque tout en les maintenant fidèles au passé. Avec son mari, le chef Kenneth Harris (1928-2010), elle a créé la troupe Dancers of Damelahamid afin de préserver ces savoirs que le spectacle Raven Mother présenté dans le cadre de Danse Danse offre aux spectateurs montréalais.

Dans un chatoiement de couleurs, accompagnés de sculptures de masques et d’animaux ainsi que de projections vidéos, cinq artistes danseurs et chanteurs sur scène, quatre femmes et un homme, tous de la famille de Margaret Harris, offrent des performances chantées et dansées spectaculaires.

Leurs regalia, tenues somptueuses composées de franges, de bijoux, de bottes de peau et autres parures de plumes ajoutent à la richesse du spectacle. Au rythme des percussions, on accède à un monde totalement inconnu, incompréhensible dans sa signification profonde, mais très beau, esthétiquement, et digne de grand respect.

Chaque tableau offre sa particularité, sa chorégraphie et ses chants originaux. Des artefacts grandioses, œuvres sculptées ou projetées en fond de scène, revêtent une signification mystérieuse, mais montrent à quel point cette famille est jalouse de préserver sa culture en y attachant le plus grand soin.

Grâce aux projections vidéo, même si les spectateurs ne peuvent rien saisir de la signification des chants et des danses issus des traditions ancestrales de la famille, il est quand même mentionné le rôle majeur de cette grand-mère exceptionnelle que fut Margaret Harris et des aînés autochtones en général, qui ont réussi à transmettre l’amour de leur culture avec tous ses savoir-faire.

Ainsi, la culture peut-elle s’adapter à l’époque contemporaine, se renouveler et être appréciée des autres, sans jamais rompre avec ses racines, ses gestes, ses légendes et ses objets rituels que nous percevons aujourd’hui comme de véritables œuvres d’art.

Raven Mother

Danse Danse

Créé et produit par Dancers of Damelahamid

Directrice artistique et chorégraphe : Margaret Grenier

Ainé·e·s : Betsy Lomax et Lawrence Trottier

Interprètes : Margaret Grenier, Rebecca Baker-Grenier, Raven Grenier, Nigel Baker-Grenier et Renée Harris