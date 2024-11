BLKDOG, la force de rappel à la vie

Le spectacle BLKDOG, Far From the Norm, créé par le chorégraphe anglais Botis Seva dans le cadre de Danse Danse, est très théâtral et même cinématographique. Les performances des sept danseurs sont extrêmement exigeantes d’un point de vue physique et particulièrement réussies. Ce n’est pas l’énergie du désespoir, c’est plutôt la force de se relever alors que c’est particulièrement difficile, et que tout semble accabler les différents protagonistes.

Étrange musique rythmée, respiration bruyante, une voix d’enfant demande à son père qu’il lui raconte une histoire. Dans l’obscurité de la scène, un projecteur, comme un pâle rayon de soleil, éclaire à peine un corps vouté et assis à même le sol. Il apparaît de dos. Il est revêtu d’un survêtement de sport et d’une capuche. Il semble accablé, découragé, abattu peut—être par les injustices de la vie qu’il traverse.

Les tentatives pour se relever et se libérer sont cependant présentes. Mais elles sont difficiles et laborieuses. Un coup de fouet (du destin?) et le corps s’affale à terre. Puis il se relève à nouveau, difficilement, pour être une nouvelle fois abattu. D’autres corps, sept au total, entament ce même processus, ces mêmes tentatives pour se relever dans une chorégraphie coordonnée. Les gestes mécaniques se mêlent aux danses très inspirées du hip-hop. Les corps parviennent à se relever sur leurs jambes, mais sans dépasser la position accroupie, et à marcher à toute allure comme des oiseaux décapités.

Dans ce spectacle où la musique électronique de Torben Sylvest et l’éclairage très travaillé ont une position aussi importante que les performances des artistes, tout est fait pour montrer à la fois l’accablement et les efforts pour sortir de sa condition, saisir n’importe quelle force de rappel à la vie.

Le talent des danseurs est immense. Les gestes chorégraphiés sont tout à la fois originaux et adaptés au sentiment général qui ressort du spectacle: les affres du destin peuvent être surmontées, peut-être en cherchant l’enfant qui est en nous. La musique est intense et mêlée de messages à peine audibles; les lumières, elles, sont rares et montrent autant l’accablement dans l’obscurité que la possibilité de saisir le moindre rayon lumineux pour s’en sortir.

Un certain humour n’est pas absent de cet ensemble qui mène autant que faire se peut les personnages vers le mieux. L’allusion à l’enfance est récurrente, autant à travers cette voix cristalline qui se fait entendre par moment que dans les minuscules bicyclettes qu’enfourchent les artistes à un moment ou dans ces positions accroupies invraisemblables dans lesquelles les danseurs sont capables de courir et qui forment un des moments les plus forts du spectacle.

Far from the Norm

BLKDOG

Chorégraphie Botis Seva

Danse Danse

Du 6 au 9 novembre 2024 au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal