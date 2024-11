Trap: un tueur dans la foule

Avec Trap, son plus récent film disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD, le réalisateur M. Night Shyamalan s’éloigne de l’horreur, du fantastique et des revirements de situation inattendus ayant fait sa réputation pour livrer un thriller porté par la solide performance de l’acteur Josh Hartnett.

Cooper Abbott travaille comme pompier pour la ville de Philadelphie. Sa fille de 12 ans, Riley, est une grande fan de la chanteuse Lady Raven, et pour la récompenser de ses bonnes notes à l’école, il décide de l’emmener au concert que la vedette de la pop donne en ville.

Sur place, il remarque une très forte présence policière, non seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de l’aréna Tanaka. Les forces de l’ordre ne sont pas seulement là pour assurer la sécurité des mélomanes. Les autorités ont en effet reçu une information sérieuse selon laquelle le Boucher, un tueur en série ayant découpé en morceaux chacune de ses 12 victimes et que la police tente d’arrêter, sans succès, depuis maintenant 7 ans, est censé être présent sur les lieux. Sentant le piège se refermer sur lui, Cooper devra trouver un moyen de s’échapper de cette souricière, puisque, sous ses allures de bon père de famille, il est l’homme recherché.

Pour son plus récent long-métrage, M. Night Shyamalan propose une histoire étonnamment linéaire. On devine très rapidement la véritable identité du Boucher, et il n’y a aucune fausse piste ou revirement inattendu venant causer la surprise. Au lieu de suivre la ou les victimes, c’est l’ingéniosité du tueur, pris dans un piège inéluctable se refermant sur lui, qui est au centre de l’intrigue. Si ce genre de film a habituellement une prédilection pour les lieux isolés et peu peuplés, ici, c’est tout le contraire, alors que l’action prend place dans une aréna rempli à craquer par une foule de plus de 20 000 personnes.

Malgré ce contexte assez unique, le cinéaste parvient tout de même à créer une tension palpable, sans même recourir à des excès d’hémoglobine. À l’exception des vingt dernières minutes où la situation dégénère, la violence est en effet assez minimale. Il s’agit donc d’un thriller ingénieux, et subtil.

Avec plus d’une vingtaine d’œuvres à son actif, M. Night Shyamalan n’a plus besoin de faire ses preuves, et la réalisation de Trap est irréprochable. Il reproduit bien l’énergie des méga-concerts: la foule frénétique attendant des heures avant de pouvoir entrer, l’indifférence envers le groupe musical assumant la première partie, ou les jeunes regardant pratiquement le concert entier à travers leurs téléphones intelligents. Sa fille, Saleka Shyamalan, a écrit la vingtaine de chansons que l’on peut entendre dans le film, en plus d’incarner la chanteuse Lady Raven. Dans le rôle de Riley, la jeune Ariel Donoghue est authentique, et l’excellente actrice Alison Pill participe au dernier tiers du long-métrage, mais la production repose principalement sur la performance de Josh Hartnett. Derrière ses apparences de papa « cool », il laisse poindre subtilement la noirceur qui l’habite, avant de la laisser éclater au grand jour vers la fin.

En se procurant la version ultra-haute définition de Trap, on obtient le film sur disque 4K, ainsi qu’un code donnant accès à une copie numérique. Il y a somme toute assez peu de matériel supplémentaire sur l’édition. Une première revuette présente des entrevues avec le réalisateur et les acteurs principaux du long-métrage. Un second document aborde la collaboration père-fille entre Saleka et M. Night Shyamalan, ainsi que la composition des chansons et la création du concert. On retrouve également trois scènes retirées du montage, et la version intégrale de la scène où Lady Raven interprète la pièce Where Did She Go au piano dans la maison du tueur en compagnie du reste de sa famille.

Même s’il est un peu moins intéressant que certaines de ses productions récentes, notamment Knock at the Cabin ou Old, M. Night Shyamalan livre quand même un thriller honnête qui réussit à nous tenir en haleine jusqu’à la fin avec Trap.

6.5/10

Trap

Réalisation et scénario: M. Night Shyamalan

Avec: Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Alison Pill, Hayley Mills, Jonathan Langdon et Mark Bacolcol

Durée: 105 minutes

Format : UHD (4K et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol

