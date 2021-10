Old: le temps, cet assassin

Disponible depuis la semaine dernière en 4K, Blu-ray et DVD, Old, le plus récent long-métrage du réalisateur et roi de la « twist » M. Night Shyamalan, propose une allégorie fort pertinente sur le passage du temps, auquel nous sommes tous soumis.

Guy et Prisca Capa sont sur le point de divorcer, mais ils n’ont encore rien dit à leurs deux enfants, Trent et Maddox. Avant de leur annoncer la triste nouvelle, le couple a décidé de passer des vacances en famille pour la toute dernière fois. Ils se rendent donc au luxueux centre de villégiature Anamika en Polynésie où, dès leur arrivée, le gérant de l’hôtel leur propose de passer une journée sur une plage privée en compagnie de deux autres familles. Sur place, les touristes profitent du soleil et de la mer, jusqu’à ce qu’ils découvrent un cadavre flottant sur l’eau. La dame la plus âgée du groupe s’éteint paisiblement quelques instants plus tard, et les enfants se mettent à grandir à vue d’œil. Les villégiateurs en viennent à la conclusion que le passage normal du temps est grandement accéléré à l’endroit où ils se trouvent.

S’agit-il d’un virus, d’un phénomène magnétique, d’une malédiction? Quelle que soit la raison, ils devront trouver une façon de quitter ce lieu maléfique, avant de mourir de vieillesse.

Si sa carrière a connu des hauts et des bas au fil des ans, M. Night Shyamalan prouve qu’il est encore capable de signer un bon film avec Old, une adaptation du roman graphique Château de sable de Pierre-Oscar Lévy et Frederik Peeters. Qu’il s’agisse de la croissance fulgurante d’une tumeur cancéreuse ou du tétanos, des blessures se cicatrisant en quelques secondes, de la décomposition complète d’un cadavre s’effectuant en trois heures au lieu de sept ans, ou d’une jeune fille affichant une grossesse avancée quelques minutes seulement après avoir découvert la sexualité, le réalisateur développe avec brio sa prémisse pour créer une œuvre angoissante et truffée de scènes effroyables, même si une plage paradisiaque baignée dans la lumière éclatante du soleil ne constitue pas le décor habituel de l’horreur. Bien qu’il n’explique jamais la cause derrière ce curieux phénomène, le scénario apporte tout de même une conclusion satisfaisante à cette métaphore sur le temps qui s’écoule trop vite.

Au lieu de se fixer sur les protagonistes, la caméra dans Old est toujours en mouvement autour d’eux, symbolisant le passage inexorable du temps. Les maquillages sont subtils, alors que des cheveux gris, des rides et des poches sous les yeux apparaissent graduellement sur les visages de Gael García Bernal (Guy), Vicky Krieps (Prisca), Rufus Sewell (Charles), Ken Leung (Jarin), ou Nikki Amuka-Bird (Patricia). Jusqu’à quatre comédiens différents assument chaque enfant du groupe. Trent Capa par exemple est joué par Nolan River à l’âge de six ans, par Luca Faustino Rodriguez à onze ans, par Alex Wolff à l’adolescence et par Emun Elliott dans sa version adulte. Le travail de casting est remarquable, puisque les acteurs se succédant dans la peau d’un même personnage possèdent une assez bonne ressemblance physique pour qu’on les reconnaisse immédiatement. M. Night Shyamalan lui-même tient un petit rôle dans le film.

La version haute définition de Old contient le long-métrage sur disques Blu-ray et DVD, et inclut un code donnant accès à une copie numérique. Du côté du matériel supplémentaire, l’édition compte dix scènes retirées du montage, et quatre revuettes. La première aborde l’aspect familial de la production, puisque Ishana, la fille du réalisateur, était en charge de la deuxième équipe de tournage et que son autre fille, Saleka, a écrit la chanson que l’on peut entendre à quelques reprises dans le film. La deuxième évoque l’approche plus théâtrale empruntée par les comédiens, la troisième parle de la construction du mur de roches encerclant la plage et du défi de respecter les horaires lorsqu’on est à la merci des marées et de la météo, tandis que la dernière présente les coulisses de l’émouvante scène de nuit, où les Capa passeront leur dernier moment ensemble.

Utilisant le fantastique pour parler de phénomènes bien réels, soit le passage du temps et le vieillissement inéluctable de l’humain, Old est un film intelligent et divertissant, qui prouve que M. Night Shyamalan n’a pas dit son dernier mot en tant que réalisateur.

7/10

Old

Réalisation: M. Night Shyamalan

Scénario: M. Night Shyamalan (d’après le roman graphique de Pierre-Oscar Lévy et Frederik Peeters)

Avec: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Alex Wolff, Thomasin McKenzie, Nikki Amuka-Bird et Ken Leung

Durée: 108 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray, DVD + copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol