Triple réussite pour le Ballet BC, en ouverture de Danse Danse

Fondée en 1986 et dirigée par Medhi Walerski, la compagnie britanno-colombienne Ballet BC propose un triple programme parfaitement réussi pour l’ouverture de la 27e saison de Danse Danse.

Les deux premiers ballets sont chorégraphiés par M. Walerski, qui a contribué entre autres au style novateur du Nederlands Dans Theater, et le troisième par Shahar Binyamini, assistant chorégraphique d’Ohad Naharin et très inspiré par la gaga dance. C’est dire que le spectacle proposé au public montréalais ne peut être qu’à la hauteur de ses attentes.

Sur la scène qui s’éclaire lentement, on perçoit progressivement des silhouettes alignées nous faire face. La musique qui accompagne leur sorte de marche savamment décalée évoque le Sacre du printemps de Stravinsky. L’éclairage bascule d’une atmosphère cinématographique noire et blanche à un monde où dominent des couleurs de feu; la scène est entourée de murs qui basculent pour permettre l’apparition et la disparition des 18 artistes.

Les danses coordonnées subtilement désordonnées, mais aussi les duos spectaculaires… Tout cela contribue à hypnotiser le spectateur et à désirer observer tous les endroits où se meuvent ces artistes d’exception.

On sent, derrière les mouvements de danse contemporaine, la formation classique de tous ces jeunes artistes revêtus de juste aux corps élégants et qui, à plusieurs reprises, disparaissent subitement en s’affalant sur le sol pour immédiatement se relever ensemble et reprendre leurs mouvements réglés au millimètre.

Dans les duos, le chorégraphe apparaît très inspiré par les corps mêmes des artistes en parvenant à tirer le meilleur de chacun d’eux. L’ensemble du ballet intitulé Chamber donne une impression de beauté presque mécanique par moments et de très grandes sensibilités à d’autres, aménageant ainsi les contrastes qu’accompagnent les éclairages et la musique.

La deuxième oeuvre, Silent Tides, est plus facile à déchiffrer, mais non moins émouvante. Un couple merveilleux se côtoie sur la scène sans sembler même se voir. La musique du début, dissonante, mais aussi très contemporaine, se transforme sans qu’on parvienne à savoir comment en une musique de chambre aux instruments à cordes classique et romantique.

Une ligne d’horizon lumineuse s’élève derrière les deux danseurs qui finissent par se voir, se toucher et s’étreindre. Et le ballet, qui fut conçu pendant la pandémie, étend le thème de la rencontre à tous les aspects de l’humanité.

Le troisième ballet, peut-être le plus attendu par le public, est chorégraphié par Shahar Binyamini sur la musique bien connue du Boléro de Ravel.

Si le morceau est relativement court, le spectacle Bolero X est d’une très exceptionnelle intensité avec ses 50 artistes sur scène. Leurs torses couleur chair, leurs jambes et leurs bouches noires apportent à la fois une impression de grande beauté et de légère gêne pour tous ces corps qui passent d’une sorte d’animalité attentive à d’incroyables coordonnés de foule humaine.

Ce n’est pas rien, 50 artistes sur scène. Il a fallu pour cela la collaboration de l’École de danse contemporaine de Montréal, de l’École supérieure de ballet du Québec et de la School of Dance d’Ottawa. Toute cette énergie mise ensemble, ces architectures savamment orchestrées, prouvent à quel point la danse contemporaine est un art qui n’a pas fini d’étonner les spectateurs.

Danse Danse, Ballet BC

Chamber (Medhi Walerski)

Silent Tides (Medhi Walerski)

Bolero X (Shahar Binyamini)

