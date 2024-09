Les Pixel Buds Pro 2, le (très) bon coup de Google

Un peu plus de deux ans et une refonte quasi complète: après avoir lancé, en juillet 2022, ses premiers écouteurs boutons de la gamme Pixel Pro, le géant Google récidive avec une nouvelle version franchement mieux conçue. Et, surtout, avec une qualité sonore améliorée.

Ces Pixel Buds Pro 2, donc, prennent en quelque sorte leurs distances face à leurs prédécesseurs; là où, écrivait ce journaliste, les premier écouteurs avaient des allures de « fèves de Lima » et nécessitaient une certaine pratique pour les insérer dans nos oreilles, voilà que la deuxième génération est bien plus facile d’utilisation.

Mieux encore, si l’on possède un appareil Android, et même un téléphone Pixel, l’intégration de ces écouteurs s’effectue particulièrement rapidement, sans même devoir télécharger une application dédiée. Heureusement, d’ailleurs, cette multitude de programmes, qui impliquent bien souvent la création d’un nouveau compte ou la connexion à un énième service qui exige un accès à nos données, finit par agacer, à la longue.

Et comme, de toute façon, Google a déjà accès à nos informations…

Blague à part, les ingénieurs et les développeurs responsables de la production de ces nouveaux écouteurs ont misé sur la simplicité. De connexion et de synchronisation, d’abord, mais aussi d’utilisation. Voilà, certainement, pourquoi Google nous propose d’effectuer un test « d’étanchéité sonore » afin de déterminer si nous utilisons les caoutchoucs de la bonne taille. Non seulement le bon choix sera plus confortable pour l’utilisateur, mais il permettra aussi de maximiser l’efficacité de la suppression du bruit.

Cette fonctionnalité, d’ailleurs, n’est évidemment pas parfaite – impossible de l’être, notamment dans le métro, ou sur la rue, en pleine circulation dense –, mais force est d’admettre que le résultat est impressionnant. Et puisqu’avec le temps, on finit presque par oublier qu’on porte les Pixel Buds, il ne reste que cet isolement face au bruit extérieur et la diffusion de la musique (ou de la voix, selon ce que l’on décide d’écouter).

De ce côté, Google a peut-être encore quelques croûtes à manger. Non pas que la qualité sonore laisse à désirer, bien au contraire, mais même avec des basses bien présentes, par exemple, on peut avoir l’impression qu’il manque un petit quelque chose à l’ensemble. Comme si la musique était légèrement étouffée?

Cela est peut-être imputable à la nature même des écouteurs s’insérant dans l’oreille: impossible, après tout, d’offrir la même « surface » sonore qu’une paire d’écouteurs traditionnels, ou encore d’enceintes. Et ce n’est certainement pas comme si le résultat était mauvais. Sans doute est-il simplement bien?

Bien franchement, pour la somme de 300$, Google offre une expérience musicale et sonore tout à fait confortable et agréable, avec une autonomie estimée à un minimum de 30 heures par-dessus le marché. Il s’agit aussi clairement des meilleurs écouteurs de Google à ce jour, et probablement même des meilleurs produits du genre pour des appareils de milieu de gamme. Pour les mélomanes avec un peu de sous, c’est un incontournable.

Google a fourni un exemplaire de ces écouteurs à des fins d’évaluation.