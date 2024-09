Groove, le rythme à l’énergie à l’état pur

Dans le cadre du JOAT, Festival international de street dance coproduit par Danse Danse, le spectacle Groove des compagnies hollandaises The Ruggeds & Ghetto Funk Collective est une plongée dans la musique de l’époque d’Aretha Franklin, de Marvin Gaye ou de James Brown par des artistes difficiles à égaler. Une soirée électrisante, ludique et chaleureuse qui engage à bouger et à danser à son tour.

C’est un public plutôt jeune qui est venu assister et même participer à ce magnifique spectacle dans la belle salle du Théâtre Maisonneuve. Beaucoup de familles avec des enfants qui se trémoussaient, comme leurs parents, au signal de l’animateur, chanteur et danseur de la soirée. Car les huit artistes sur scène, sept hommes et une femme, cumulent tous les talents. Ils sont à la fois musiciens exceptionnels et danseurs incroyables, danseurs époustouflants et musiciens magnifiques.

Et cela, on le découvre peu à peu: la soirée est organisée de telle sorte qu’on s’imagine d’abord qu’il y a d’un côté de très bons musiciens, un batteur exceptionnel, une guitare, une basse, un clavier, un saxo, et de l’autre des danseurs capables de prouesses acrobatiques, avec leurs corps d’une élasticité et d’une énergie qui donnent le vertige. Mais les deux spécialités artistiques sont confondues et confondantes pour le public admiratif.

Il faut dire que The Ruggeds compte des membres qui ont participé aux Jeux olympiques de Paris. Quant au Ghetto Funk Collective, il est à juste titre très en vogue actuellement, à travers le monde…

Dès l’ouverture du spectacle, le solo à la batterie donne le ton. Il y aura du rythme et du rythme de grande qualité qui donne envie de ressortir les vieux disques vinyle indémodables. Funk et musique soul, house et hip hop. Les danseurs sont généreux avec des solos à couper le souffle, des danses collectives tout aussi périlleuses et des moments plus ludiques d’improvisation menés par le maître de cérémonie, qui sait faire participer la salle en la faisant même danser, elle aussi.

Les artistes ont la souplesse des contorsionnistes, l’audace des acrobates les plus périlleux et l’élégance des meilleurs danseurs contemporains. L’ensemble du spectacle est bien structuré avec beaucoup de générosité de la part des artistes qui ne semblent jamais avoir besoin de reprendre leur souffle en dépit de leurs performances époustouflantes.

Il faut regarder partout, car tous sont pris par le désir de bouger et bougent à leur manière. La soirée se termine sur un ballet d’une très grande qualité et une performance collective à la batterie plutôt inédite. Pour les amateurs de rythme et de street dance, c’est un spectacle qu’il ne faut sûrement pas manquer.