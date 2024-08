Les OnePlus Buds Pro 3, quelque chose comme d’excellents écouteurs

Revoici la compagnie OnePlus, cette fois avec une nouvelle déclinaison de leurs écouteurs sans fil Buds Pro – la troisième du nom. Grâce à une collaboration avec Dynaudio, le fabricant danois de haut-parleurs de pointe, l’entreprise chinoise propose des écouteurs offrant une qualité sonore élevée… tout en soulevant quelques questions.

Dans le communiqué de presse, on nous parle de convertisseurs numérique-analogique qui « offrent des graves puissants, des aigus nets et une gamme sonore étendue ». Et il est vrai que la musique jouée sur ces écouteurs semble « s’étendre » plus largement qu’avec d’autres produits similaires, si l’on peut dire. Une pièce classique, ou tout autre morceau offrant déjà une « ampleur » musicale marquée sera ainsi retransmise de façon plus complète, et le mélomane sera d’autant plus satisfait de son expérience.

Impossible de nier, aussi que l’autonomie de l’appareil est particulièrement importante, surtout en ce qui concerne le boîtier servant autant de réceptacle que de borne de recharge pour les écouteurs. La compagnie affirme qu’avec une charge complète, il est possible d’écouter 43 heures de musique. Ce qui est certain, c’est qu’en plusieurs semaines de test, ce journaliste n’a jamais réussi à épuiser les réserves d’énergie.

La capacité d’isolation sonore est également particulièrement impressionnante, même dans un wagon de métro en marche, ou sur une rue achalandée où circulent des camions.

Rien à reprocher, donc, à ces écouteurs de très grande qualité qui permettent de jouir d’une expérience sonore franchement impressionnante.

En fait, les questions soulevées par le lancement de ce nouveau produit se rapportent plutôt au choix, par OnePlus, de lancer une autre paire d’écouteurs sans fil, les OnePlus Nord Buds 3 Pro, environ un mois auparavant.

Tout d’abord, personne n’obtiendra de félicitations pour ces choix de noms, qui risquent de provoquer de la confusion chez les consommateurs. Mais ensuite, la qualité des OnePlus Nord Buds 3 Pro (un nom qui vaut cher au Scrabble) est déjà particulièrement intéressante, d’autant plus que l’aspect « isolation sonore » était déjà bien présent (et apprécié!).

Résultat, nous avons des écouteurs hauts de gamme, vendus à 270$, qui offrent une excellente expérience, une très grande autonomie, une recharge rapide, etc. Mais nous avons aussi des écouteurs de milieu de gamme, vendus à environ 60$ US, eux aussi avec une très grande autonomie, une recharge rapide, et une expérience sonore tout à fait satisfaisante.

Ultimement, pour les plus puristes des mélomanes, les OnePlus Buds 3 Pro seront le meilleur choix. Mais en raison de la différence de prix, on pourrait comprendre si le grand public se rabattait sur les OnePlus Nord Buds 3. Que l’on se trompe ou non, la qualité sonore sera au rendez-vous, de toute façon.